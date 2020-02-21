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iOS 14將「開門」？蘋果擬允許開放第三方App作為預設

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▲▼iPhone。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘋果正考慮開放用戶將第三方瀏覽器、電子信箱App設為預設。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

相較於對第三方App持開放態度的Andriod，蘋果iOS一直以來都被視作一個「封閉生態系」，不過據外電報導，蘋果正考慮開放用戶將第三方瀏覽器、電子信箱App取代系統內置的Safari及郵件App作為預設，也打算開放智慧音箱HomePod播放第三方音樂服務的歌曲，最快將在iOS 14上實現。

自2008年啟動App Store以來，蘋果便始終不允許用戶以第三方服務替換預先裝載的App，不過《彭博》引述知情人士報導，蘋果正在討論是否讓用戶選擇第三方瀏覽器及郵件應用程式來作為iPhone或iPad的系統預設選項，取代該公司內建的Safari瀏覽器及郵件App。

「網頁瀏覽器」及「郵件」是iPhone及iPad上兩項最常被使用的App，不過包括Google Chrome、Firefox等第三方瀏覽器及Gmail、Microsoft Outlook等第三方郵件App在蘋果的平台上一直缺乏地位。舉例來說，若用戶點擊iPhone上的連結，該網頁會自動在Safari上打開；同樣的，若用戶點擊電子郵件地址，系統也會自動領用戶至內建的郵件App發送郵件，且蘋果並未提供切換至另一個瀏覽器或郵件App的選項。

《彭博》指出，在全球最暢銷的智慧型手機上，將某App設為預設App是非常有價值的，因為大部分使用者會被巧妙地哄騙並傾向於使用這些App，而非找尋替代選項。由於智慧型手機需求增長放緩，音樂、影音、雲端儲存及其他訂閱服務的銷售額在蘋果的總收入佔比愈來愈高，因此維持用戶與蘋果服務的聯繫對蘋果來說相當重要。

蘋果目前在iPhone及iPad上預先裝載了38個預設App，除了Safari及郵件App外，還包括地圖、訊息、音樂等。此前，蘋果正就其平台管理方式面臨愈來愈多的反壟斷審查。Spotify去年向歐盟委員會提交反壟斷訴訟，認為蘋果透過對App Store抽取30%的稅來打壓競爭對手，且為將消費者往自家Apple Music音樂串流服務推，不僅讓第三方音樂串流既無法在HomePod上播放，也無法成為Siri預設的音樂播放器。

而據知情人士說法，蘋果也正打算開放替HomePod第三方App音樂服務。而此舉無疑也是替HomePod添增吸引力，據研調機構Strategy Analytics上周發布的報告，自HomePod於2018年推出以來，其功能已落後於Amazon Echo等競爭對手，在整個智慧音箱市場的市佔僅5%以下。

蘋果設備及HomePod上第三方App的開放仍在討論或開發階段，尚未做出最終決定。知情人士表示，若蘋果決定開放，最快將在今年下半年釋出的iOS 14更新及相對應的HomePod更新上實現。

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