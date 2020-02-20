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「穿脫防護服」耗費半小時！湖北白衣天使親身展示：脫比穿更嚴謹

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實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，最辛苦的莫過於第一線的醫護人員。近日一名來自湖北武漢的醫護人員展示了他們日常穿脫防護服的過程，每一個細節都小心翼翼，影片曝光後立即吸引大批網友點閱，大家看完都十分欽佩，直說醫護實在太辛苦了，等疫情結束，「一定要給他們應有的獎勵和榮譽」。

據《荔枝視頻》報導，該名醫護人員表示，穿脫防護服的整個過程需要耗費至少半小時。影片中可以看到，第一步首先必須消毒清潔雙手、戴帽子及醫用防護口罩，接著穿上防護服後要仔細檢查密閉性，之後則是戴上手套、外科口罩以及護目鏡，每一個小細節都不允許出錯。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲▼穿脫防護服過程需要半小時。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

此外，醫護人員也透露，第一步驟的清潔雙手時就要重複至少20次，所有程序都要小心，「脫比穿更嚴謹，這不僅僅是對自己負責而已，一旦保護不好自己，非但不能救人反而還會增加麻煩。每次穿戴完成後都要保持裝備完整，工作時間至少4小時，且期間都不能喝水、上廁所。」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲醫護人員表示任何一個細節都不能出錯。（圖／翻攝自微博）

這段快轉成2分鐘的影片讓不少網友看完十分佩服，「致敬所有一線基層工作人員，你們辛苦了」、「一有遺漏就會感染，一線醫務太不容易了」、「醫生們真的太辛苦了，疫情結束了一定要給他們應有的獎勵和榮譽」、「工作量大加上穿脫防護服也這麼費神，可見壓力多大」、「這真的不誇張！我每天穿上後廁所也不上水也不喝」、「穿容易，脫錯一個步驟，就有可能有人傳染上，絕對不能失誤」。

 
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