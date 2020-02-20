大型郵輪成人球…疫情到底誰負責？日本擬提國際新法

▲鑽石公主號疫情讓大型郵輪成「國際人球」。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

鑽石公主號發生武漢肺炎群聚感染備受關注，讓人思考大型郵輪一旦遇到傳染病，究竟誰該負責檢疫及防疫。日媒報導，目前國際上並未明確約定，日本政府有意提出制訂國際規則。

目前泊靠在日本橫濱港，發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號，共搭載約3700名旅客與船組員，截至目前為止，共有621人確診感染武漢肺炎。

日本讀賣新聞報導，究竟在這種大型郵輪上發生傳染病時，應由哪個國家負責檢疫及預防感染擴散，國際間並未有明確約定。

擔憂未來各國可能相繼拒絕郵輪入港，日本政府有意在國際社會提出制訂新規則。

根據聯合國海洋法公約，公海上航行的船舶基於「船旗國主義」，船籍登錄國擁有排他性管轄權。

海洋法公約要求船籍國採取必要措施確保船舶在海上的安全，應預防可能衝突及訓練船組員等，但並未明確約定遇到傳染病時的處置方式。

在鑽石公主號的情況，船籍國是英國，雖然日本是啟航地，在船舶航行公海時，日本並沒有採取傳染病對策的權利與義務，也可以拒絕鑽石公主號入港。在船隻進入日本領海後，就適用日本法律。

目前認為鑽石公主號上首名確診武漢肺炎香港男性下船的1月25日前後，船上疫情就已開始蔓延。日本政府相關人士說，「船籍國英國及美國船公司應該更早採取措施避免群聚感染」。

日本產經新聞報導，日本國立傳染病研究所19日公布一項分析結果，認為鑽石公主號發生旅客感染，大多是在本月5日被要求在房內隔離前就發生，而在隔離後依然持續擴散。

根據分析，研判隔離前發生的傳染主要是經由船上舉辦的活動蔓延；另外，本月10日後船組員感染情況增加，由於部分船組員仍必須維持必要工作，所以認為隔離並不確實。

為提供感染控制建議而登上鑽石公主號的日本環境感染學會成員、岩手醫科大學櫻井滋說，研判感染應該有2波，「首波是旅客間活動交流造成，第2波則是船組員提供服務時擴大」。

除了鑽石公主號，日前從香港啟航的威士特丹號（Westerdam）郵輪，原本預定進入日本沖繩縣靠港，但因為日本政府擔憂船上可能有確診患者，依日本出入國管理及難民認定法，拒絕威士特丹號郵輪入港。

菲律賓與泰國等也拒絕威士特丹號入港，最後只有柬埔寨願意讓威士特丹號泊靠。

各國考量的重點在於，接受郵輪入港就必須對數千名旅客與船組員進行檢疫，還需要負擔後續治療，是一項重大負擔。

日本外務省官員說：「接受船舶靠港的國家如果要負擔所有責任，那未來可能會經常發生拒絕郵輪靠港的情況。」（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）