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快訊／侯友宜建議把故意失聯者集中監管　陳時中回應了

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▲▼新北市居家檢疫關懷中心成立記者會,新北市長侯友宜,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市居家檢疫關懷中心成立記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府20日成立居家檢疫關懷中心，衛福部長陳時中親自到場給予肯定與指導。新北市長侯友宜建議在新北市境內設立集中檢疫所，監管故意失聯之居家檢疫者，並索取費用，但必須先獲得中央的授權與法規鬆綁，而陳時中則回應「建議不錯」。

侯友宜在會議中當面請示陳時中，他希望新北市故意失聯居家檢疫者，直接送到中央集中檢疫所管理，但因應數量越來越大，建議在新北市境內設立集中檢疫所，把故意失聯者集中監管，並索取基本費用，若中央可給予地方政府授權，希望用此方式分擔中央的負擔。

此外，侯友宜也建議，現在我國已進入關鍵時刻，中央防疫指揮中心盡快啟動一級開設，因為昨夜宣布出現與以往案例狀況不同的第24確診案例，交通部也將出動鑽石公主號包機，清明節將至，台商將返台掃墓，且學生也即將開學等，不得輕忽所有狀況，應啟動不同的作戰方式。陳時中則認為這些建議不錯，他會仔細評估。

對於居家檢疫關懷中心的成立，陳時中聽取簡報後表示，自己代表政府向第一線工作人員表達感謝，「侯市長做得跟我想要拜託他做的差不多」，做得更好，有組織、有計劃、有步驟，顯示新北市府的效能以及保持與中央密切合作，防疫做得更好。

陳時中說，居家檢疫者壓力會越來越大，依照WHO公布的疫情、症狀，新冠病毒（COVID-19）有不斷新的狀況，非常狡猾，政府如何有效防疫，從入境到居家，極力做到資訊化，做好資料整理零時差。

陳時中表示，對於失聯的、「趴趴走」的必須要重罰，最高可以罰到100萬，不配合的分為兩種，不能者與不聞者，對於不能者，關懷中心讓他「能」，提供相關服務，遇到困難隨時打專線；不聞者，就是依法重罰。

他說，更重要的是，如何運用社會力量讓他好好的居家，外界總是對檢疫者的需求視而不見，如何幫助他在家裡過得好，包括環保、就醫、領藥、吃飯的需求，很多臨時性的問題，他自己無法解決。

▲▼新北市居家檢疫關懷中心成立記者會,新北市長侯友宜,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

陳時中表示，成立了關懷中心，中央政府也配合地方政策，放寬相關醫療規定，他也感謝全國醫療人員、藥師、心理諮商師與第一線民政人員的辛勞。

侯友宜表示，感謝陳時中這段期間為國人的付出，來新北市指導、關懷，從肺炎開始，他始終說，中央地方不分彼此、上下一心，病魔就是共同敵人，他會讓應對措施執行到位、好還要更好，作為地方指揮官必須扛起所有責任。

侯友宜強調，防疫的網必須越撒越大，才能萬無一失，目前新北市高達5775位居家檢疫，仍在追蹤的有4588位，清明節將至，是否台商必須回國掃墓，面對居家檢疫者用更人道的方式關懷他、協助他。

侯友宜說，新北市希望做出一個模型，讓各縣市參考，因為新北市的量越來越大，所以從應變中心分出一個獨立單位，結合民間團體，集結各區藥局、醫院，急難救助、清潔、送餐等五花八門的問題，包括更重要的心理諮商，被居家檢疫的一定很鬱卒。

侯友宜也親自向陳時中介紹「新北陪你安心14天」關懷包，包括追劇、雲端圖書館、教育平台、運動App等功能，陳時中當場給予新北市府高度肯定。

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