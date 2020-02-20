快訊／侯友宜當面建議陳時中：疫情指揮中心即刻啟動一級開設

▲新北市居家檢疫關懷中心成立記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府20日成立居家檢疫關懷中心，衛福部長陳時中親自到場給予肯定、指導。新北市長侯友宜在會中提供衛福部長陳時中兩項建議，第一、即刻啟動防疫指揮中心一級開設。第二、在新北市境內設立集中檢疫所，監管故意失聯之居家檢疫者，並索取費用。

侯友宜居家檢疫關懷中心報告會議中，當面建議陳時中，我國已宣布出現狀況特殊的24確診案例，加上鑽石公主號包機將出動、清明節台商將返台，學生也即將開學等等，在此關鍵時刻，應該即刻啟動防疫指揮中心一級開設，用新的作戰方式處理。

侯友宜表示，他在第一線打仗40多年，SARS來得快去得快，但是新冠肺炎如此狡猾，他並不是醫療專業的，但他知道這段時間有陳時中帶領的團隊擋在最前面，目前的防疫才能做得如此到位。

另外，侯友宜也提議，在新北市故意失聯居家檢疫者，直接送到中央集中檢疫所管理，但因應數量越來越大，新北市境內設立集中檢疫所，把故意失聯者「抓來」監管，並索取基本費用，若中央可給予地方政府授權，希望用此方式分擔中央的負擔，並肩作戰。

對於居家檢疫關懷中心的成立，陳時中聽取簡報後表示，自己代表政府向第一線工作人員表達感謝，侯友宜做得跟他想要拜託新北市府做的差不多，也做得更好，有組織、有計劃、有步驟，顯示新北市府的效能以及保持與中央密切合作。對於侯友宜的建議，陳時中認為不錯，中央會再作討論。