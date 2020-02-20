終於離開公主號！　港府接回首批106人「專巴送隔離所」

▲香港安排包機接回「鑽石公主號」106名港人已抵達香港。（圖／翻攝 東網）

記者任以芳／綜合報導

第一批滯留港人終於搭包機返回，日前香港入境處處長曾國衞帶領特遣隊到日本，安排包機接回「鑽石公主號」的港人回港。首架包機於今早（20日）8時35分順利抵達香港國際機場，106名港人陸續送去隔離所，港府預計第二架包機將於今天下午繼續接載港人回家。

曾國衞表示，「原本預計有45名港人乘坐包機，目前至少有1百多人左右會乘搭包機返港。」由於，之前部分港人表明不搭包機，現在又改變心意，預估陸續回港人數會再增多。第一班包機於今早8時35分抵達香港國際機場，最後有106名乘客先返港，香港政府特地安排專門巴士，接載包機港人，全體下機後，陸續送往火炭駿洋邨檢疫隔離14天。

▲ 「鑽石公主號」106名港人乘客陸續下機 。（圖／翻攝 東網）

乘坐包機也有嚴格規定，香港食物及衞生局長陳肇始也表示，坐包機的人員在上機前、下機及都會量體溫。下機後出現咳及發燒等症狀，立刻送院隔離。政府安排的隔離所駿洋邨設有基本的家具、食物飲料、也會提供餐點。醫護人員24小時值班，負責每日量體溫。隔離期間所有人不可進出，特別情況下有專車接載出入。

▲ 香港政府安排巴士，接載包機港人，送往火炭駿洋邨檢疫隔離14天。（圖／翻攝 東網）

根據香港媒體報導，目前「鑽石公主號」郵輪上增加到55名港人確診，另外33名密切接觸者，一共88名港人需入院治療或隔離，暫時不能返港。今天下午會安排下船的另一批港人登上第2班包機，並做好第3班包機的準備。曾國衞也感謝各方努力，包括外交部及日本政府，陸續增加檢測結果，盡量讓更多港人回港。