連千毅最新PO文「請分享」9小時39讚　怕臉書停權託友代刷一排

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市直播主之亂的主角之一連千毅上月才被爆出厭食恍神，出庭時整個人都瘦了一圈，神情憔悴。本月8日他的臉書突然更新動態，表明將由「蘭庭國際」代為管理，19日晚間還分享一篇文章（原文已刪除），但只有39人按讚，人氣顯然不如以往。

▲連千毅先前面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

連千毅臉書8日的PO文是一篇公告，內容提到，「受連千毅本人所託，連千毅之臉書帳號，即日起交由蘭庭國際代為管理」。由於這是他2019年12月15日之後第一次更新臉書，不少粉絲紛紛跳出來留言關心，「什麼時候才會出現呢？」、「任哥（連千毅以前的名字）等你」、「任哥加油」，累積至今共有6044人按讚、402則留言。

不過，連千毅的臉書19日晚間再度更新動態，疑似是分享蘭庭國際的直播影片，但原文已經刪除，經過9小時卻只有39人按讚、1則留言。而另一個惡搞的臉書粉絲專頁「每日關心連千毅的狀況」，最後一篇PO文停在本月7日，內容則是「我回來了，但他還在關」，甚至有粉絲在其他篇文章底下留言酸問，「說好的日更呢？」小編回應，「放年假去了，剛開工」，看來大家對這樣的調侃方式並不買單。

▼▲直播主之亂爆發後，連千毅的倉庫結束營業，連旗下的精品公司也一度宣布停業。（圖／地方中心翻攝、記者許宥孺攝）

至於受到委託代為管理連千毅臉書的「蘭庭國際」，臉書粉絲專頁貼文表現也都不如以往，直播影片按讚數突破3位數的並不多，但粉絲們依舊很關心連千毅的現況。蘭庭國際負責人莊董先前接受媒體詢問，坦言連千毅還在看守所，之所以幫忙代管臉書，主要是擔心太久沒有發文會被停權，自己並非連的老闆，兩人都是蘭庭國際的股東，但究竟是怎麼「接受委託」的，他並沒有多說。

根據《ETtoday新聞雲》上月24日的獨家報導，連千毅當時續押看守所情緒相當不好，食慾不佳，出庭時整個人都瘦了一圈，明顯比過去還要「小了一號」，神情相當憔悴，他甚至當庭向法官表明，這1、2個月容易有恍神的情況。有知情人士透露，現在的連千毅跟過去在直播的時候相比，之前比較帥氣、意氣風發，現在比較「落漆」，已經不復見過往的霸氣。

▼連千毅委託友人幫忙更新臉書。（圖／翻攝自Facebook／連千毅、蘭庭國際、每日關心連千毅的狀況）

▼連千毅臉書。

▼蘭庭國際。

▼臉書粉專「每日關心連千毅的狀況」最後一次更新是在本月7日。