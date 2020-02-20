徵兵以大學畢業生為主！　解放軍改一年「兩徵兩退」

▲解放軍在新冠肺炎期間，派遣大量人力到前線支援。（圖／翻攝自微博／人民海軍）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣的兵役制度要採用徵兵制還是募兵制，一直是熱議的話題。大陸在經過國務院、中央軍委批准後，為了確保部隊可以隨時保持在高度戒備狀態，自2020年起，將義務兵徵集由由一年一徵一退改為兩徵兩退，徵兵時間區分為上半年和下半年兩次，服役時間為兩年，主要徵集對象仍以大學生為重點。

兩徵兩退改革暨2020年全國征兵工作電視電話會議16日在北京召開，根據大陸全國徵兵網公告，上半年徵兵重點徵集各級各類院校往屆畢業生、高職高專畢業班學生和各類社會技能人才，下半年徵兵重點徵集各級各類院校應屆畢業生、在校生和新生。全國所有省、市、縣都將同步組織兩次徵兵，徵集任務數較少的縣（市、區），可由所在地市統一組織，或以相鄰縣（市、區）為單位劃片集中組織。

大陸這次的徵集制度改革，以「高標準籌劃、高效率落實、高質量完成」為原則，雖然彌補了一年一徵中出現的問題，但也讓各地方部門反應時間縮短。

▲兩徵兩退宣傳文宣。（圖／翻攝自解放軍全國徵兵網）

根據陸媒《觀察者》報導，上一次大陸的徵集改革是在2013年，為了因應軍隊現代化程度提升，主要徵集對象為大學生，配合開學日期，將入伍時間調為9月，免去學期進行到一半要去當兵的尷尬情景。

報導說，兩徵兩退的改動，主要是避免軍隊戰鬥水平大規模波動，再者徵兵難的問題日漸顯著，透過改革，可以經由解放軍持續地動員和徵集，讓年輕人更了解軍隊，最後透過上、下半年2時間點，徵集不同領域的專業人才，以吸引大學畢業生從軍。

雖然制度改革有助於軍隊現代化，但也加重了兵役機構和前線訓練新兵的單位壓力，在2015年時，全國人大解放軍地區代表劉連昌就曾提出，將當年的一年一徵改為一年多徵，雖然國外有先例，但不管採用何種制度，解放軍還是要將重點著重在如何解決「徵兵難」的問題。

▼解放軍161遠海訓練編隊通過第三島鏈。（圖／翻攝自央廣海軍）。