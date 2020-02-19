名醫偷拍女廁！辯稱「為了抓弄髒坐墊人」　高院判無罪定讞！

圖文／鏡週刊

曾為前總統陳水扁千金陳幸妤大學指導老師、也是知名牙醫師的楊世芳，目前在中山醫院牙醫科擔任主治醫師，前年（2018年）他遭指控在個人診所廁所中安裝密錄器偷拍，事後他坦承裝設密錄器，但辯稱是為了抓弄髒廁所坐墊的人，而非偷拍女病患。今（19日）最終判決出爐，高等法院判楊世芳無罪定讞。

2018年8月，有女病患赴楊世芳的診所接受牙齒矯正治療，如廁時發現垃圾桶有一包用報紙包起來的物品，上頭還有一個小孔，她好奇打開發現竟是有攝影功能的密錄器，鏡頭還正對著馬桶。她立刻傳訊告知男友和報警，且把鏡頭轉向另一個方向。但當她與警方一起再進到廁所時，卻發現鏡頭又被挪回原方向。

面對病患指控，楊世芳坦承有裝設密錄器，但辯稱是為了抓使用廁所時把坐墊踩髒的人，鏡頭主要是為了拍攝鞋子認人，且堅稱畫面未拍到隱私部位。楊的委任律師強調，楊並無竊錄的犯意，畫面也沒有拍到任何人如廁的畫面，應屬未遂不罰，也沒有拍到告訴人的隱私畫面，並不構成妨害秘密。

此案件經台北地院審理，勘驗攝影機檔案並未拍到告訴人如廁畫面或隱私部位，只拍到她第二次回頭查看的畫面，和其他穿著短褲的人幾次進出的畫面，無法認定楊世芳妨害秘密，而判他無罪。

檢方對判決結果不服上訴，高院審理表示，楊世芳在廁所架設密錄器「動機固令人質疑」，但攝影機沒拍到女病患第一次如廁的畫面，僅有她報警後和警方一起回到現場的畫面，竊錄未遂不構成犯罪。此外，檢察官起訴楊世芳竊錄女病患第一次如廁的畫面，但上訴是針對先前未起訴的第二次和警方回到現場的畫面，高院認為這並不在審理範圍內，因此駁回上訴確定。



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