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莫蘭迪綠一人電鍋、烤箱美翻！千元就能加購　全聯小家電換購21日開搶

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▲全聯小家電。（圖／記者陳涵茵攝）

▲全聯小家電集點換購活動21日開跑。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

為了健康需求許多小資族在家當起一人煮夫煮婦，看準商機，全聯繼鑄鐵鍋、刀具組後，再次推出全新一檔「日本TOFFY個人家電」點換購活動，5款莫蘭迪色系與馬卡龍色系復古經典小家電，讓煮菜也能很時尚很時髦。

▲全聯小家電。（圖／記者陳涵茵攝）

▲外觀藍綠色調超時尚。

攜手日本TOFFY家電品牌，精緻小巧加上典雅復古風設計，從早晨烤吐司到下午茶鬆餅點心，甚至一人晚餐都能簡單料理，且外型使用莫蘭迪色調，共有經典電烤箱、微電腦電子鍋、Aroma自動研磨咖啡機、熱壓三明治機、經典果汁機，藍綠色外型時髦又可愛，最低千元就能加購。

▲全聯小家電。（圖／記者陳涵茵攝）

▲經典電烤箱最低價1000福利點加價1190元即可換購。

其中微電腦電子鍋，則是小家庭或學生、外宿族的必備神器，透過炊飯模式與發酵模式，可快速製作蒸煮料理、甜點、發酵料理，一機多用超方便，小份量也能不浪費食材。

▲全聯小家電。（圖／記者陳涵茵攝）

▲一人份微電腦電子鍋。

自2月21日至4月23日推出「日本TOFFY個人家電」換購活動，共有3種方式，會員用300點起福利點就能加價換購；生鮮單筆每滿100元獲得1積分，可用10生鮮積分加購；以及至門市購買任10杯OFF COFFEE的隱藏密技快速換購，相當於市價4.4折起價格，共有63天可以慢慢搜集，5款皆限量換完為止。

▲全聯小家電。（圖／記者陳涵茵攝）

▲2月21日至4月23日期間限定販售。

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