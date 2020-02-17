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專訪／全聯數位轉型第三波「實體電商」　庫存管理是最後一哩路

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▲▼專訪全聯行銷協理談線上購。（圖／記者周宸亘攝）

▲全聯福利中心今年將推動數位轉型第三波「實體電商」，讓消費者可以先透過線上購物、付款，再到實體店面取貨。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪菱鞠／專訪

在相繼推出自有行動支付「PX Pay」與「PX Go！全聯線上購」電商平台後，全聯福利中心今年將推動數位轉型第三波「實體電商」，以各門市為核心並涵蓋附近範圍，讓消費者可透過線上購物、付款，再到實體店面取貨，但在最後一哩路上，系統如何導入精準顯示庫存狀態是一大問題。

全聯在全台擁有千間門市，「距離」成為做電商的優勢之一，提供就近取貨的便利性，除了帶來不同於傳統電商的服務，行銷部協理劉鴻徵認為對於銷售生鮮品項更有利，尤其在「PX Go！全聯線上購」推出後，他發現像是鮮乳這樣需低溫冷藏品或是其他冷凍食品，消費占比高於一般常溫品，因此，「如果每家店都是發貨倉的時候，因為距離最短，就可以做到最新鮮。」

▲▼全聯台中市政店。（圖／業者提供）

全聯數位轉型第三階段「實體電商」最大挑戰在掌握各分店即時庫存狀態。(資料照／業者提供)

而全聯對於下一階段的「實體電商」，將以各門市為核心，直接在線上購買完成後，再選擇鄰近的門市到店取貨即可，將可省下更多時間，另外也特別強調一點，透過「PX Go！全聯線上購」還能查看各門市庫存狀況，避免下單後又遇到東西賣完的情形發生。

雖然能打造更完整的線上線下虛實整合服務，但光是要把門市庫存攤開來卻沒那麼簡單，劉鴻徵指出，「庫存狀態隨時在變動，系統提供的數量能不能精準呈現，老實說並不清楚，這也是做實體電商最大的問題。」屆時也會先找1、2家門市做測試。

此外，在宅經濟效應下，儘管現在外送很夯，「實體電商」原則上仍鼓勵消費者到店取貨，劉鴻徵說，「如果消費者覺得你揀貨不好，後續想退單時，如何當面確認也是一大問題，這其中牽扯到消費者的信任度、退貨權責等，流程中有許多細節需思考，不是簡單找個快遞送過去就結束。」

▲▼全聯PXGo上線。（圖／記者蕭筠攝）

▲全聯2019年正式啟動數位轉型，引起業界高度關注。(資料照／記者蕭筠攝）

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