直擊武漢街頭「超嚴管控」　不配合者「火速拘留」住警局

▲武漢市進行最嚴格大控管，不配合就逮捕。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導



對抗疫情大作戰，武漢市全部警察機關、民警、輔警集體大出動，進行100％徹底大排查。目的找出有沒有發燒、或在路上閒逛沒有通行證的人，大陸記者直擊警方盤查工作，逢人就查一個都不放過，遇到無理抵抗的民眾，馬上拘捕，管控超嚴格。

▼武漢全城嚴格控管，出入一定要有通行證。（圖／翻攝微博武漢吃喝玩樂一籮筐 ）

▲武漢保衛戰，連自行車都要有通行證。（圖／翻攝微博 西平郡司馬）

武漢市的保衛戰，封城、封交通還不夠，民眾還得持出入證才能上街。各地方的社區、大樓製作各式各樣專屬通行證，沒有車牌的自行車也需要證明。大陸媒體直擊，民眾想出門採購生活物資或上班，門口警察要求看《通行證》對照居住地、出入時間，全部核實才放行。如果是購買生活日用品，也有其他選擇，武漢市安排網格員負責幫民眾團購。

▲武漢市嚴格大控管，不配合就逮捕。（圖／翻攝 澎湃）

強制管控過程中，不少人有脫序行為，一男子拒絕戴口罩，過程中不斷挑釁民警，揚言「先戴手銬才戴口罩」，最後抓進警局，行政拘留5日處罰。還有一名男子不配合社區封控管理，強行駕車進入社區，打罵執勤警察，也遭行政拘留10日，處罰款500元人民幣。但有網友提出，實在罰很輕，大部分市民都乖乖在家，只要有人不配合，等於白費了所有人隔離的苦心。

武漢市嚴格規定，民眾出入公共場必須戴口罩、排隊要保持相應距離，配合警方調查、隔離觀察和治療防疫工作。出現發熱、咳嗽等症狀及時報告，隱匿不報，或是不配合疫情管控，有關部門可以依法採取強制措施，直接抓起來拘留，強硬執法，也是正式對外宣布，一切嚴格管控都是來真的。