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「無法加入WHO將傷害到全世界」　台大、北榮等5萬醫護人員挺台灣

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▲▼全國5萬醫師站出來 挺台灣加入WHO。（圖／記者許展溢攝）

▲全國5萬醫師站出來「挺台灣加入WHO」記者會。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，世界衛生組織（WHO）卻將台灣排除在外，由歷任衛生署長張博雅、涂醒哲、葉金川、楊志良、林奏延及中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱秦源共同發起「挺台灣加入WHO」連署，已有3萬人參與。各縣市醫師公會代表今（18日）齊聚發聲，號召5萬名醫護人員一起站出來。

請繼續往下閱讀...

邱泰源表示，台灣500萬民意一定要呈現，尤其台灣醫療資源可以對世界貢獻很多，若要讓國際醫療體系完全發揮，就要讓台灣加入WHO，以這次疫情更證明防疫不能有任何漏洞。

台北榮民總醫院院長張德明說，WHO網站寫的很感人、動人，要提供最好的照顧和健康給世界，台灣有2300萬人自然不能漏，醫護同仁競競業業努力，這時候需要透明資訊、需要WHO適當提供資訊，加上台灣醫療系統非常堅強，也有很強的團隊，應該把這樣的能力分享給世界上。

▲▼全國5萬醫師站出來挺台灣加入WHO。（圖／記者許展溢攝）

▲院長們各自簽下挺台灣加入WHO。（圖／記者許展溢攝）

台大醫院副院長江伯倫指出，台灣醫療防疫系統一向做的很好，自然不能被排除，台灣要有夠好資訊去了解利用，加入WHO，對世界上一定會有更好的貢獻，台大醫院一定會全力支持響應。馬偕醫院副院長李宏昌說，參加WHO是天經地義的事情，台灣醫療體系成績有目共睹，可藉此情況分享給全世界各地方需要民眾，獲的世界各方面訊息包括防疫等，才能照顧好自己同胞，進而去照顧其他國家的人。

台北市聯合醫院總院院長黃勝堅表示，這次疫情，基層到中央防疫網絡建立完備，全民一起努力，政府透安定人心力量很強，民眾恐慌是很多國家不知道該如何處理，若能加入WHO，經驗能分享出去，是世界之福。

▲▼全國5萬醫師站出來挺台灣加入WHO。（圖／記者許展溢攝）。（圖／記者許展溢攝）

▲台大、北榮等5萬醫護人員挺台灣。（圖／記者許展溢攝）。

關渡醫院院長陳明昌說，台灣加入符合全球利益，舉例台灣去年超過1600百萬人出國到很多國家，全球180幾個國家也超過1100百萬人到台灣，密切交流，防疫體系不可或缺。站在地球村觀點，大家都是命運共同點，WHO排除到後來，讓台灣沒得到最即時資訊，傷害的不只是台灣人，而是全世界人民，籲要進行改革，跳脫政治框架，以人權角度思考。

國泰醫院主任劉榮森表示，病毒不分國界，台灣加入WHO最大阻力來自大陸，兩岸是兩個政治體沒錯，但台灣跟大陸血緣相近，不應該用政治立場阻擋台灣加入WHO，並相信大陸這樣作為，不是每位大陸人都這樣想。品觀點董事長許良源認為，疫情爆發以來，台灣這次是最有機會加入WHO最高的一年，隨著疫情發展全世界蔓延，受影響國家很多，地球村時代，疫情資訊透明化很重要，大陸也因隱匿不報，錯過最佳治療的黃金時間。

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