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KKBOX、KKTV陪你防疫到開學　即日起5萬學生免費影音服務14天

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▲▼KKBOX、KKTV提供學生免費影音服務14天。（圖／KKBOX提供）

▲KKBOX、KKTV即日起提供學生免費影音服務14天。（圖／KKBOX提供）

記者邱倢芯／台北報導

超佛幸福企業KKBOX不僅對自家員工好，就連用戶也要一起幸福；今年全台各級學校皆宣布延後開學，學生族群多了更多可運用的時間，同時又要避免前往人潮聚集的地方，KKBOX與KKTV就宣佈，即日起免費開放5萬組內含KKBOX＋KKTV的KKBOX Prime 14天體驗序號，申請時間從即日起至2月23日皆可申請。

KKBOX指出，只要提供校園限定的學生信箱（edu信箱）做驗證，就可以至活動專頁（https://kkbox.fm/l17hMU）申請一組專屬序號，讓學生們在家想唸書時可以聽著療癒歌曲收心，也能隨著動態歌詞練歌，休閒時也可以在家追劇，不用擔心無聊沒事做。

如果學生在家唸書覺得靜不下心，KKBOX也有推薦的歌單，例如「跟著舒緩琴聲靜下心」，讓你在唸書前播放、沈澱心靈；唸書時則可搭配「木吉他陪我靜靜看書」跟「同學抱歉了，我要當學霸！」 做為背景音樂。

另外，KKBOX也從超過5,000萬首曲庫中精選出有助提神的音樂，為學生及需要專注做事的族群開設24小時不間斷的頻道。有趣的是，在音樂頻道成立前，頻道負責人更特地前往台北市雙連的文昌宮祈求文昌帝君加持，讓這頻道成為學生族群唸書的虛擬K書中心，並透過留言互動功能互相加油打氣，討論校園生活趣事。

在唸書之餘，KKBOX也提供「KTV金曲30首，K歌之王就是我」歌單，讓想唱歌卻不想出門的用戶，可以在家隨著動態歌詞盡情歡唱練歌；此外KKBOX懂大家想要「挑戰歌喉」成為眾人亮點的心，更準備「不只兜圈，還有這些K歌也超難唱」歌單，蒐集各種鐵肺、難唱、硬底子，但挑戰成功可以獲得全場喝采的華語歌曲，讓想在開學時表現一波的人能提早在家練習。

如果是喜愛追劇的學生，KKTV則建議你可趁開學前追劇一波；像是2020上半年最夯話題神劇《想見你》，編劇從一開始佈下各種的線索、每集都有出乎意料的神反轉情節，加上主演群柯佳嬿、許光漢、施柏宇的顏值與精湛演技，使得《想見你》完結篇創下收視新高。KKTV也將於2/23(日)上架完結篇，讓同學們可以趁開學前，完整體驗《想見你》的神劇魅力。

▼學生可趁開學前好好地追劇一波。（圖／KKBOX提供）

▲▼KKBOX、KKTV提供學生免費影音服務14天。（圖／KKBOX提供）

此外，由KKTV推出的「劇追起來，累積話題常識還能豐富知識！」片單除了神劇《想見你》，還包含了《戀愛可以持續到天長地久》、《仁醫》等描述醫護人員挺身在最前線對抗疾病時的日常，讓同學更了解醫療從業人員的工作，向這些白袍戰士們致敬；也選出讓用戶開學時可以擁有滿滿的話題與朋友閒聊，還能學習到各式各樣的科學知識的精選內容，包含2019最夯動漫《鬼滅之刃》、充滿科普與生活知識的《Dr.Stone新石紀》、《你遭難了嗎？》。

放眼未來生活的另類日劇《來去火星住一生》，也讓學生打破思考的禁錮，用另一個視角看世界；而《3年A班-從此刻起，大家都是我的人質》點出現今網路霸凌的現象，看熱血教師如何用生命教導同學「忍，思，悟」的道理；《The Game：倒數計時》利用主角的特殊能力，提出生死課題，帶給同學深刻的思考。希望藉由以上精選風格與內容都非常多元的優質動漫及戲劇，讓學生們在家學習新知並累積開學聊天話題。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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