過年爽參加滿月酒！37歲女5天後發病確診…「病毒迅速飄散」全鎮淪陷

▲民眾紛紛戴上口罩防護。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省江陰市日前通報，當地一位37歲的女子1月20日和家人一起，自駕回廣西省南寧的老家，隨後在春節期間，大擺筵席還多次聚餐，甚至還參加滿月酒，沒幾天後就發病確診。因為病患的行為，導致當地疫情迅速擴散，目前已經有9人被感染確診。

據《中國新聞網》報導，近日，廣西省南寧馬山縣對疫情集中暴發地金釵鎮採取「封鎮」措施。

江蘇江陰通報稱，37歲蒙姓女子確診前曾攜家人自駕車前往廣西南寧，後經馬山縣確認，她在1月20日抵達馬山縣金釵鎮樂江村塘樂屯老家，隨後的春節期間，在家中宴請朋友， 26日去金釵鎮獨秀村聚餐，28日在樂江村參加滿月宴，2月1日回到江陰後發病被確診；截至2月17日24時，病患的馬山之行導致的確診病例已有9例。

▲大陸疫情嚴重。（圖／路透）

南寧市紀委監委2月17日通報，2月12日，馬山縣紀委責成金釵鎮黨委、樂江社區黨總支部作出書面檢查；樂江社區黨總支部紀律委員、居委會副主任黃日炳負有直接責任受到撤銷黨內職務處分；樂江社區黨總支部副書記、居委會主任黃耀賢負有主要領導責任並存在其他違紀問題受到撤銷黨內職務處分；樂江社區黨總支部書記潘湖庭負有重要領導責任受到黨內嚴重警告處分；金釵鎮黨委委員、副鎮長、包村工作隊隊長藍洲負有重要領導責任受到誡勉。

2月18日，馬山縣疫情防控指揮部發佈「封鎮」告示，自2020年2月18日14時起，禁止所有車輛及人員進出金釵鎮範圍（公務、醫護、救援、物資保障用車除外），解除時間另行通知。