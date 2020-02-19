靈感來自手遊！8年級畫家個人創作展　貓象徵：每個人都被需要

▲8年級藝術家沈賞音舉辦個人創作展《不睡覺的喵物語》。（圖／國立新竹生活美學館提供）



記者林育綾／綜合報導

文化部所屬國立新竹生活美學館為了扶植潛力藝術家，今年首次與王道銀行合作，讓「璞玉發光-全國藝術行銷活動」得獎者舉辦個人展覽，此次展出的藝術家沈賞音是一位8年級生，輕柔的粉彩用色，跳脫傳統水墨畫給人的印象，靈感更來自手遊與自家寵物，其中不少以貓為元素的創作，也是一種自我投射，敘述著「每個人都有被需要的可能，也具有被需要的力量。」

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▲沈賞音在在個展《不睡覺的喵物語》中，有半數作品都將貓咪入景。（圖／國立新竹生活美學館提供）



沈賞音在108年「璞玉發光-全國藝術行銷活動」獲得「璞玉獎」，而王道銀行教育基金會每年舉行「堤頂之星藝術推手徵件計畫」搭建藝文共賞平台，徵選海內外35歲以下的藝術創作及演出新秀，在王道銀行藝廊與總部音樂廳展演，期望培養社會大眾藝文欣賞風氣，也給年輕藝術家舞台。

此次王道與國立新竹生活美學館合作，讓年輕得獎者有展覽機會，藝術家沈賞音近年屢獲美術比賽水墨類獎項與彩墨新人賞，輕柔的粉彩用色，跳脫傳統水墨畫給人的印象，描繪的主題來自生活經驗和時下流行事物。

▲沈賞音藉不同形象的貓，象徵不同的寓意，既是她的寵物，也是一種自我的投射。（圖／國立新竹生活美學館提供）

在個展《不睡覺的喵物語》中，有半數作品都將貓咪入景，也藉不同形象的貓，象徵不同的寓意，既是她的寵物，也是一種自我的投射，敘述著「每個人都有被需要的可能，也具有被需要的力量。」

▲沈賞音《不睡覺的喵物語》創作展，2月19日至3月6日於王道銀行藝廊展出。（圖／國立新竹生活美學館提供）

另外作品中也出現許多手遊動漫圖像，沈賞音表示，「圖中會發現推車裡載滿了小生物，而這些小生物是我自己創造出來的圖像符號，它的發想來源是手遊遊戲，我以最簡單的方式，甚至可以回歸到以兒童作畫的角度去呈現它，這些圖像對我來說代表純真。」展覽於2月19日至3月6日於王道銀行藝廊展出。

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