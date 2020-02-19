廢止許可證違法＋訴願時間太久　台電提醒中市府：更正裁罰

▲台電發言人徐造華表示，台中市政府廢止機組許可證違法，應更正裁罰。（圖／台電提供）

記者鄧木卿／台中報導

環保署發函要求台中市政府5天內更正2部機組許可證廢止的決定，引發市府和國民黨議員回擊，台電副總經理兼發言人徐造華表示，市府違法截罰、廢止許可證在先，加上訴願時間太久，顧及全民用電，才去函台中市政府提醒，應更正截罰。

徐造華說，台中市政府環保局違法裁罰中火300萬元、600萬元、900萬元及廢止2號及3號機2部機組許可證，台電已於去年12月提出訴願，但考量訴願需要較久的時間，為了顧及全民夏季用電，台電除提出訴願外，也函請環保署釋疑。

徐說，台中電廠在夏季原本僅停止1部機組運轉，如今2號與3號機組遭撤照不能發電，等同夏季將再減少1部機組運轉，雖然不致於造成缺電，但會影響電力調度的彈性，因此台電致函環保署協助釐清，是否違反空氣污染防制法，在環保署確認台中市政府違反空污法後，台電才去函提醒台中市環保局，應更正裁罰。

雖然台中市府違法處分，台電仍未改變在穩定供電前提下，持續增氣減煤及環保改善，並在空污季力行環保調度，降載減排，中火近5年來已減用500萬公噸生煤，今年中火用煤量仍會以原許可量減4成，朝年用煤量1260萬噸目標邁進。

至於減排成效方面，中火去年排放預計較101年減少近一半，未來環保改善工程完成、新燃氣機組陸續上線，排放可望再減少64%至72%。

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