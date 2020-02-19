　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廢止許可證違法＋訴願時間太久　台電提醒中市府：更正裁罰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台電發言人徐造華表示，台中市政府廢止機組許可證違法，應更正裁罰。（圖／台電提供）

▲台電發言人徐造華表示，台中市政府廢止機組許可證違法，應更正裁罰。（圖／台電提供）

記者鄧木卿／台中報導

環保署發函要求台中市政府5天內更正2部機組許可證廢止的決定，引發市府和國民黨議員回擊，台電副總經理兼發言人徐造華表示，市府違法截罰、廢止許可證在先，加上訴願時間太久，顧及全民用電，才去函台中市政府提醒，應更正截罰。

徐造華說，台中市政府環保局違法裁罰中火300萬元、600萬元、900萬元及廢止2號及3號機2部機組許可證，台電已於去年12月提出訴願，但考量訴願需要較久的時間，為了顧及全民夏季用電，台電除提出訴願外，也函請環保署釋疑。

徐說，台中電廠在夏季原本僅停止1部機組運轉，如今2號與3號機組遭撤照不能發電，等同夏季將再減少1部機組運轉，雖然不致於造成缺電，但會影響電力調度的彈性，因此台電致函環保署協助釐清，是否違反空氣污染防制法，在環保署確認台中市政府違反空污法後，台電才去函提醒台中市環保局，應更正裁罰。

雖然台中市府違法處分，台電仍未改變在穩定供電前提下，持續增氣減煤及環保改善，並在空污季力行環保調度，降載減排，中火近5年來已減用500萬公噸生煤，今年中火用煤量仍會以原許可量減4成，朝年用煤量1260萬噸目標邁進。

至於減排成效方面，中火去年排放預計較101年減少近一半，未來環保改善工程完成、新燃氣機組陸續上線，排放可望再減少64%至72%。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
雲林人夫讚小三：很會吃！「8段激情錄音」猛烈撞擊聲夾呻吟　正
劉真40歲才生寶貝女兒！認了「怕死還怕生病」個性完全變樣
李明博貪污案二審判處17年徒刑3.3億罰金！撤回保釋再度收押
13:27花蓮地牛翻身！　初判震度4級以上
劉真爆搶救「最後發文停7天前」！經紀人也找不到人…老闆吳宗憲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「18歲公民權通過機率非常高」　蔡其昌：有望啟動修憲

國軍33化學兵群迎戰「看不見的敵人」　全面消毒武漢台商隔離住所

公有市場攤商3月起租金打8折　盧秀燕射出「紓困三支箭」救經濟

政院初擬防疫特別條例：散播防疫謠言適用刑法「最高關3年」

疫情爆發出現「忽然人權主義者」　苗博雅酸馬英九：也應關心藏人

「罷韓」連署突破40萬份！陳其邁：防疫期間專心防疫

亞灣區招商7天內3流標！綠營批韓流「流標的流」　高市府：兩岸情勢不明

陳其邁視察計程車防疫　勤洗手、車內消毒2步驟不能少

楊志良斷言「有一天一定會社區感染」　台灣不可能完全隔絕

美軍一周現台周邊6次藏玄機　王定宇：解放軍最近有問題嗎？

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

「18歲公民權通過機率非常高」　蔡其昌：有望啟動修憲

國軍33化學兵群迎戰「看不見的敵人」　全面消毒武漢台商隔離住所

公有市場攤商3月起租金打8折　盧秀燕射出「紓困三支箭」救經濟

政院初擬防疫特別條例：散播防疫謠言適用刑法「最高關3年」

疫情爆發出現「忽然人權主義者」　苗博雅酸馬英九：也應關心藏人

「罷韓」連署突破40萬份！陳其邁：防疫期間專心防疫

亞灣區招商7天內3流標！綠營批韓流「流標的流」　高市府：兩岸情勢不明

陳其邁視察計程車防疫　勤洗手、車內消毒2步驟不能少

楊志良斷言「有一天一定會社區感染」　台灣不可能完全隔絕

美軍一周現台周邊6次藏玄機　王定宇：解放軍最近有問題嗎？

不斷更新／北海道確診至3例　札幌市長沉重：不排除市區感染擴大

不斷更新／林書逸開轟　兄弟7比3領先悍將

新竹市開學防疫大作戰　23日前完成校園公共環境加強消毒

男子漢喜歡鋼彈錯了嗎？　桃園勇者開箱解體匠機天下知

台東縣政府「關懷遊民小組」輸送溫暖　呼籲多關心家中長輩

台南一藥局遭舉報高價賣口罩發國難財　老闆娘喊冤「隨便講講」送地檢署

桃園加強防疫工作　失聯2天以上居家檢疫者公布姓名

台東縣政府臨時抽檢雞糞清運許可　結果均符規定

「二林精機園區」今下午拼闖關！環團地方互嗆　王惠美現身坐鎮

利比亞首都港口遭砲擊釀3死「險炸油輪」　政府宣布中止停火談判

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

唐湘龍：疫情傷最重的是兩岸！

血友病童媽是陸配遭網轟　黃暐瀚痛批：這合人性嗎？

新北居家檢疫2失聯1人找到了！投宿於桃園旅社

罷免成功機率高？　張雅琴怒轟韓國瑜

王定宇：白牌司機弟聽說也是白牌司機

郭富文嗆「幹嘛報到」　侯友宜：他是故意的！

學生發燒就通知家長領回？　楊志良：這完全錯了

蔡英文視察伸手摸口罩原料？府還原實情痛斥

陳其邁拜會立院先曬照...網友眼尖驚呼：桌上是陳建仁著作《流行病學》

疫情重創大陸經濟　邱毅：台灣問題不能再拖了

「罷韓」連署突破40萬份！陳其邁：專心防疫

101歲人瑞連署罷韓！公民割草揭「原因」

沈富雄：陳時中太冷血

謝長廷：今天預計5人左右可以下船

更多熱門

相關新聞

中市府被要求更正中火案　環保署回應了

中市府被要求更正中火案　環保署回應了

台中市政府因認為中火生媒使用超量，廢止中火第2、3號機組許可證，但台電向市府提起訴願，13日發文給環保署後，環署15日隨即要求台中市府更正處分。環署今（19日）表示，身為中央主管機關，有職責、義務對地方環保機關錯誤引用法令，依法督導要求更正。

環保署要求中市府更正中火停機處分　楊瓊瓔：罔顧法治

環保署要求中市府更正中火停機處分　楊瓊瓔：罔顧法治

環署發文要求更正　中市府：匪夷所思

環署發文要求更正　中市府：匪夷所思

台中議員怒批環保署　不如更名破壞署

台中議員怒批環保署　不如更名破壞署

廣三SOGO晚間突跳電達半小時

廣三SOGO晚間突跳電達半小時

關鍵字：

台電中火

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

劉真爆搶救「最後發文停在7天前」！老闆吳宗憲回應了

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

劉真遭爆裝葉克膜！　辛龍澄清

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面