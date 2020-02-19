「日本政府一開始就錯得離譜」醫曝疫情失控原因：只能面對烽火燎原慘烈局面

▲面對新冠肺炎疫情，日本首相安倍晉三透露，將考慮學習美國設立相當於中央疾病管制署（Centers for Disease Control，CDC）的單位。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在日本持續延燒，截至18日，境內已經累積72例，若加上「鑽石公主號」郵輪累計的542人感染，總感染數來到614例。中國醫藥大學醫學中心兒童急診科主任謝宗學分析日本疫情失控的原因，他也認為東京奧運如期舉行的機率不高，「只要一個NBA球員染病，美國政府絕對被輿論炮轟淹沒。」他直言，「日本政府的選擇一開始就是錯的、錯得離譜…」

謝宗學今天（19日）凌晨在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書粉絲團說，看到日本疫情幾乎等於失控，或許有人會納悶，全球公衛大國日本這次疫情的處理為何會如此荒腔走板？答案其實很單純，就是「利益的選擇」；之前是中國春節的旅日高峰、即將到來的櫻花季、已投入數兆日圓建設的2020東京奧運，在巨大的經濟利益之前，讓日本政府選擇忽視疫情的風險，一而再、再而三的輕忽，最後導致現在的局面。

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▼東京奧運將於7月24日至8月9日舉行。（圖／達志影像／美聯社）

「今年東京奧運能如期舉行嗎？」謝宗學認為，除非夏季的高溫真能大幅緩解疫情，但看到低緯度新加坡現在社區疫情肆虐的情景，「我覺得如期舉行的機率不高。」

謝宗學表示，能參加奧運的運動選手，每個都是該運動領域中的頂尖高手，也是每個國家重要資產，各國政府會放心讓這些國家瑰寶，冒著染病的風險踏入疫區參加比賽嗎？舉美國夢幻籃球隊為例，其中的球員幾乎都是NBA巨星，每個都是上億元身價，美國政府可能讓這些價值不菲的籃球員，進入疫情失控的地區嗎？只要一個NBA球員染病，美國政府絕對被輿論炮轟淹沒！

謝宗學指出，即使今年夏天疫情緩解，日本政府和奧委會可能面臨另外一個難題，要不要讓中國選手參加比賽？各國選手願不願意跟中國選手比賽？武漢肺炎潛伏期漫長，目前沒有快速、精準的確診方式，有誰能保證中國球員身上沒有潛伏病毒準備伺機傳染？

▲▼日本民眾戴上口罩防範疫情。（圖／路透）

謝宗學提到，疫情的前半，日本政府選擇向經濟利益靠攏，沒有實施嚴格境管，即使現在下定決心開始實施，說真的效果有限，接下來只能面對烽火燎原的慘烈局面！加上口罩、防護衣等防疫戰略物資不但沒有限制出口，放任中國人搶購，甚至大筆捐獻給中國，造成本國的防疫物資匱乏，面對失控的疫情只會更加棘手。

「每個政治決策必須衡量利益和風險，也是賭博」，謝宗學說，如果疫情快速結束，日本的選擇或許是正確的，然而從各種跡象看來，這場疫情恐怕是長期抗戰，日本政府將面臨選擇錯誤的後果，「以我個人的想法，政府任何決策必須將人民的生命健康放在第一位，其次才是經濟利益，不管未來夏季疫情會不會緩解，日本政府的選擇一開始就是錯的、錯得離譜…」

日本厚生勞動省18日表示，預計日本全國未來新冠肺炎感染者仍有可能增加，考慮病床數量有限，加上無症狀感染者傳染風險較低，決定將無症狀感染者的住院隔離時長從現行12.5日，縮短為2日。而首相安倍晉三17日透露，將考慮學習美國設立相當於中央疾病管制署（Centers for Disease Control，CDC）的單位。

▲▼日本民眾戴口罩搭電車。（圖／路透）

▼東京街頭戴口罩的女子。（圖／路透）