　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

228連假桃園搭大眾運輸享優惠　客運車輛每8小時消毒1次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園監理站表示，228 連假搭乘大眾運輸享優惠，客運車輛每8小時消毒1次。（圖／桃園監理站提供）

▲桃園監理站表示，時值疫期，要求客運車輛每8小時消毒1次。（圖／桃園監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

228連假即將到來，公路總局桃園監理站站長林正郎表示，為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，值新冠肺炎疫期期間，要求所轄的客運業者完成各項防疫工作，除平常於發車前或收班後進，行車輛清潔及消毒外，並要求業者增加消毒頻率，在營運期間至少每8小時需再進行消毒一次，讓乘客安心搭乘。

桃園監理站18日指出，為服務返鄉及出遊旅客的需求，公路總局自2月27日0時起至3月1日24時止，推出各項搭乘客運的優惠措施，只要搭乘交通部核定90條國道客運路線(各路線實施優惠之售票區間及優惠票價以客運業者公告為準) 享平日票價或原票價85折優惠，及39條台灣好行路線半價優惠，以及搭乘國道客運、高鐵、臺鐵轉乘在地客運享有1段票(或基本里程)免費(需於場站完成過卡註記程序)等多項優惠措施，歡迎上交通部公路總局網站查詢。

▲桃園監理站表示，228 連假搭乘大眾運輸享優惠，客運車輛每8小時消毒1次。（圖／桃園監理站提供）

▲桃園監理站表示，228 連假搭乘大眾運輸享優惠。（圖／桃園監理站提供）

另公路總局亦持續於全臺39條台灣好行路線，實施電子票證半價優惠措施，便利民眾於連假期間暢遊全臺各大旅遊景點；桃園監理站表示桃園地區計有3條台灣好行路線，分別是501大溪快線、502小烏來線及503石門水庫線等，帶您暢遊大溪老街、慈湖、小烏來天空步道及石門水庫等景點。

桃園監理站同時也請民眾，外出搭乘大眾運輸及進出公共場所時，全程配戴口罩並勤洗手，若有感冒症狀時亦請在家休息，保持良好衛生習慣，以避免疫情擴散，若返國後有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線，並儘速就醫；若為居家檢疫或居家隔離者，於檢疫或隔離期間請勿外出及搭乘大眾運輸，以免違反傳染病防治法，違者最高將處以30萬元罰鍰。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
台灣首例死！指揮中心「3條時間軸」一張圖曝傳染期　235名接
熟悉的聲音走了…棒球資深球評「張老師」張昭雄辭世　享壽82歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

228連假桃園搭大眾運輸享優惠　客運車輛每8小時消毒1次

空拍機禁航　桃園業者玩家陳情爭取合法升空權益

疫情影響生意　桃園五星級大飯店啟動美食外送到府

假訊息！彰化白牌司機確診死亡　網路po文直指：員林市家人也肺炎住院

好暖心！勞動部連3年作公益　手作木工家具贈社福團體

苗栗縣鄉、里長補選將至　3投開票所將設「簡易檢疫站」

假交友真詐財　高富帥網友介紹高獲利投資小心有詐！

「嘿!Siri」打電話回家　果粉警靠這招找到失主！

化療男清晨低溫中路旁發抖　 巡警及時察覺安置避免意外

高雄鳳山、小港等4區快儲水！9萬戶14小時「大停水」時間出爐

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

《李屍朝鮮》第 2 季 前導預告

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

228連假桃園搭大眾運輸享優惠　客運車輛每8小時消毒1次

空拍機禁航　桃園業者玩家陳情爭取合法升空權益

疫情影響生意　桃園五星級大飯店啟動美食外送到府

假訊息！彰化白牌司機確診死亡　網路po文直指：員林市家人也肺炎住院

好暖心！勞動部連3年作公益　手作木工家具贈社福團體

苗栗縣鄉、里長補選將至　3投開票所將設「簡易檢疫站」

假交友真詐財　高富帥網友介紹高獲利投資小心有詐！

「嘿!Siri」打電話回家　果粉警靠這招找到失主！

化療男清晨低溫中路旁發抖　 巡警及時察覺安置避免意外

高雄鳳山、小港等4區快儲水！9萬戶14小時「大停水」時間出爐

王定宇驚爆：白牌司機弟「聽說也是白牌司機」　新冠肺炎4大炸彈這顆最嚴重

228連假桃園搭大眾運輸享優惠　客運車輛每8小時消毒1次

獨／鼻地大師國動張葦航結婚！經紀公司證實「聖誕節已登記」　 粉絲：張家夫妻成真了

神秘毒氣外洩已3天…最大城市14死、650傷　巴基斯坦查不出原因

高通Snapdragon X60亮相　全球首顆5奈米5G晶片

雷聲大，雨點小　談《1917》的誤導

最美開架春妝報到！　Visée「乾燥玫瑰眼盤」超欠買

訂好日本旅遊要取消嗎？旅遊達人曝「2關鍵」　神解全額退票

新冠病毒源「0號病人」曝光！BBC揭最早12/1就發病　比官方更早一周

金泰希睽違五年復出「再次體驗戀愛悸動」　激推「老公不二人選」不是RAIN

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

地方熱門新聞

高雄鳳山、 小港等4區　21日停水14小時

假訊息　網路po文：員林家人肺炎

即／女子小三通回台　居家檢疫失聯

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

空拍機禁航　桃園業者玩家陳情爭權益

客運車輛每8小時消毒1次

「嘿!Siri」打電話回家警找到失主！

台南市發布首例新冠肺炎檢疫失聯者姓名

最悍白髮魔女！半年討4千萬欠薪助458人

鴻海要在新北設口罩工廠　侯友宜證實

回收阿北吃麵ing　警方來電才知34萬彩劵遺失

苗縣3鄉、里長補選　設簡易檢疫站

桃園尊爵大飯店　啟動美食外送到府

男低溫中路旁發抖　警及時安置

更多熱門

相關新聞

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

誰是「零號病例」？中國金銀潭醫院重症病房（ICU）主任、醫師吳文娟，曾參與救治首例新冠肺炎的醫師，17日首次在外媒前曝光病源訊息，他對BBC透露，一名70多歲的病患最早在2019年12月1日就發病，而武漢衛健委發布的官方通報中提及，最早發病時間落在12月8日，比首例更早一周，且他沒有華南海鮮市場的暴露史。

糞便傳播病毒！鍾南山：保持下水道暢通很重要

糞便傳播病毒！鍾南山：保持下水道暢通很重要

散布新冠肺炎謠言可關4年半？政院：尚未定案

散布新冠肺炎謠言可關4年半？政院：尚未定案

湖北鄂州衛健委主任王時文被提名免職！

湖北鄂州衛健委主任王時文被提名免職！

疫情延燒　日女星「兒子困在英國」回不了家

疫情延燒　日女星「兒子困在英國」回不了家

關鍵字：

桃園監理站大眾運輸享優惠消毒武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

日本縮短隔離期　無症狀2天出院

《RM》神預言：李光洙有白虎大煞

鴻海新北設廠「口罩將被徵收」　霸氣回應了

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

Krystal穿紅色內衣被拍　破尺度辣翻

台灣首例死　一張圖曝19例傳染期

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

焦油狗黏在地上　9小時洗出驚喜！

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

日人來台出差「台灣防疫太厲害了」

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面