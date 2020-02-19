228連假桃園搭大眾運輸享優惠　客運車輛每8小時消毒1次

▲桃園監理站表示，時值疫期，要求客運車輛每8小時消毒1次。（圖／桃園監理站提供）



記者楊淑媛／桃園報導

228連假即將到來，公路總局桃園監理站站長林正郎表示，為了維護乘客搭乘大眾運輸的安全，值新冠肺炎疫期期間，要求所轄的客運業者完成各項防疫工作，除平常於發車前或收班後進，行車輛清潔及消毒外，並要求業者增加消毒頻率，在營運期間至少每8小時需再進行消毒一次，讓乘客安心搭乘。

桃園監理站18日指出，為服務返鄉及出遊旅客的需求，公路總局自2月27日0時起至3月1日24時止，推出各項搭乘客運的優惠措施，只要搭乘交通部核定90條國道客運路線(各路線實施優惠之售票區間及優惠票價以客運業者公告為準) 享平日票價或原票價85折優惠，及39條台灣好行路線半價優惠，以及搭乘國道客運、高鐵、臺鐵轉乘在地客運享有1段票(或基本里程)免費(需於場站完成過卡註記程序)等多項優惠措施，歡迎上交通部公路總局網站查詢。

▲桃園監理站表示，228 連假搭乘大眾運輸享優惠。（圖／桃園監理站提供）



另公路總局亦持續於全臺39條台灣好行路線，實施電子票證半價優惠措施，便利民眾於連假期間暢遊全臺各大旅遊景點；桃園監理站表示桃園地區計有3條台灣好行路線，分別是501大溪快線、502小烏來線及503石門水庫線等，帶您暢遊大溪老街、慈湖、小烏來天空步道及石門水庫等景點。

桃園監理站同時也請民眾，外出搭乘大眾運輸及進出公共場所時，全程配戴口罩並勤洗手，若有感冒症狀時亦請在家休息，保持良好衛生習慣，以避免疫情擴散，若返國後有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線，並儘速就醫；若為居家檢疫或居家隔離者，於檢疫或隔離期間請勿外出及搭乘大眾運輸，以免違反傳染病防治法，違者最高將處以30萬元罰鍰。

►生火了！連我媽都用到發光