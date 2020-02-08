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AR擴增實境「海水淹沒土地廟」！雲門劇場首度搬入5噸重泥土、3組作品免費參觀

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▲▼王奕盛《寶島浮沉》（圖／李佳曄攝／雲門提供）

▲藝術家楊順發、影像設計師王奕盛聯手，《寶島浮沉》作品透過AR擴增實境技術，讓觀眾看到海水淹沒土地公。（圖／李佳曄攝／雲門提供）

記者林育綾／綜合報導

雲門劇場首度啟用劇場內作為展示空間，邀請藝術家楊順發、影像設計師王奕盛聯手展出，其中《寶島浮沉》作品透過AR擴增實境技術，讓觀眾看到海水淹沒土地公，進而好奇什麼原因使房子走向海中？這也是雲門首度將重達5噸的泥土搬入劇場，還需要持續「保濕」，畫面唯美卻寓言著寶島處境面臨不安，展覽即日起免費參觀。

藝術家楊順發、影像設計師王奕盛聯手展出攝影作品《台灣水沒》與《台灣土狗Taiwan To Go》，以及使用AR擴增實境技術的《寶島浮沉》。透過AR技術看到海水淹沒土地公，看似被囚困在沙洲上的土狗該何去何從？進而好奇什麼原因使房子走向海中，畫面唯美卻寓言著寶島處境面臨不安觀。

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▲▼王奕盛《寶島浮沉》（圖／李佳曄攝／雲門提供）

▲《寶島浮沉》透過AR技術看到海水淹沒土地公，畫面唯美卻寓言著寶島處境面臨不安觀。（圖／李佳曄攝／雲門提供）
 
《寶島浮沉》中被水淹沒的土地公，源自於楊順發在雲林成龍濕地所拍攝的照片。王奕盛說，《寶島浮沈》可以跟楊順發老師的作品一起展出，又是回到雲門這個對像是「娘家」一樣的場地，對他來說是充滿意義的，也完成了心願。
▲▼楊順發《台灣水沒》於雲門劇場展出（圖／雲門提供）

▲楊順發《台灣水沒》是「裹著糖衣的解藥」，觀者被漂亮畫面所吸引，接著是問「為什麼房子、電線桿會沉進水裡？」（圖／雲門提供）
 
而《台灣水沒》是「裹著糖衣的解藥」，楊順發回憶創作動機，當看到地層下陷、水災，感覺到心好痛，「但我問自己，用這麼悲慘、沈重的方式告訴我的觀眾，好嗎？」因此決定換另一種方式，將《台灣水沒》的作品裹上一層糖衣，當觀者被漂亮畫面所吸引，接著是問「為什麼房子、電線桿會沉進水裡？」

▲▼楊順發《台灣水沒》於雲門劇場展出（圖／雲門提供）
▲楊順發藉由《台灣水沒》提問：未來人類該如何與大自然相處？照片呈現的台灣風景，真的「美」嗎？（圖／雲門提供）

楊順發想藉由作品提問，未來人類該如何與大自然相處？照片呈現的台灣風景，真的「美」嗎？而此次展覽是《台灣水沒》系列最多幅的展出，該系列花費他3年的累積，看見地層下陷而淹沒海中的房屋，唯美卻如世界末日，矛盾的情緒成為創作動機。

▲▼楊順發《台灣土狗Taiwan To Go》（圖／雲門提供）

▲《台灣土狗Taiwan To Go》是楊順發首度展出的最新力作。（圖／雲門提供）
 
《台灣土狗Taiwan To Go》則是楊順發首度展出的最新力作，高170、寬500公分，由152張作品拼接而成，於彰化王功漁港拍攝，表現沙洲上土狗的堅韌生命力，作品已確定由台南市立美術館典藏。

▲▼藝術家 楊順發。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

▲藝術家楊順發。（圖／李佳曄攝影／雲門提供）

楊順發說，「我看到沙丘上的狗群，其中有領頭狗，牠顧前探後，確保狗群安全，讓我好感動，可是牠們到底要往哪去？」土狗諧音To Go，同時表達台灣祖先越海來台，以及反思台灣下一步方向。

▲▼ 劇場影像設計師 王奕盛 （圖／李佳曄攝／雲門提供）

▲劇場影像設計師王奕盛。 （圖／李佳曄攝／雲門提供）
 
王奕盛說，要在PQ布拉格劇場設計4年展國家館展出時，他思考如何在有限的空間裡呈現台灣？當看到楊順發老師所拍攝泡在水裡的土地公，深受感動，認為這是一個又在地、又能引起共鳴的主題，進而以AR擴增實境進行。

他分享，「AR是真與假並存的東西，很像台灣的處境。」也呈現了當代人們離不開手機的生活樣貌。《寶島浮沉》有人想到土石流、有人想到溫室效應，以AR技術感受海平線上升的虛擬與真實，邀請觀眾給自己一個觀看後思考的機會。而重達5噸的泥土搬入劇場，還需要持續「保濕」，更是雲門劇場的第一次。

▲▼影像設計師王奕盛、藝術家楊順發、雲門劇場節目經理陳品秀、無獨有偶藝術總監鄭嘉音 合照（左至右）（圖／雲門提供）

▲左至右：影像設計師王奕盛、藝術家楊順發、雲門劇場節目經理陳品秀、無獨有偶藝術總監鄭嘉音。（圖／雲門提供）
 
3組作品在雲門劇場同時展出，讓觀眾免費走進觀賞，在美麗作品中省思「人類與環境的關係該何去何從」。《台灣水沒》、《寶島浮沉》展覽時間即日起至3月1日，《台灣土狗Taiwan To Go》即日起至4月19日。

影／美極了，卻是世界末日？楊順發X王奕盛談作品

另外雲門劇場也期許2020年作為藝術家的一扇窗，4月將展開劇團「無獨有偶」20週年經典再現「偶是大未來」，藝術總監鄭嘉音表示，要讓大家看到無獨有偶20年來的自我挑戰、不斷創新，將帶來4場經典作品的復刻演出、1齣戶外教育演出，並在雲門藝廊舉辦特展，討論偶戲的無限未來，還有藝術市集。

而每年都在台東創作、淡水雲門劇場演出的「布拉瑞揚舞團」，將在下半年推出5週年的《LIMA》舞作選粹節目，5年前在台東創團，走過颱風吹壞排練場，創作沒有間斷，呈現的舞作精華期望讓觀眾震撼他們的「變與不變」。

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