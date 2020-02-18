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美考慮禁售中國C919發動機　耿爽：少些無理攪局

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▲美國政府考慮阻止通用電氣公司為中國商飛C919客機提供發動機。（圖／翻攝　商飛官網）

▲美國政府考慮阻止通用電氣公司為中國商飛C919客機提供發動機。（圖／翻攝　中國商飛官網）

記者任以芳／台北　綜合報導

根據大陸媒體報導，美國政府正在考慮一項提案，內容是阻止通用電氣公司為中國商飛C919客機提供發動機，理由是擔心該發動機的技術被中國「逆向仿製」。對此，大陸外交部發言人耿爽（18日）在例行記者會上表示，「中方敦促美方客觀公正對待中國企業和中美正常商業合作，多一些積極推動，少一些無理攪局。」

▲▼耿爽。（圖／翻攝自央視新聞）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自央視新聞）

耿爽表示，通用電氣公司對美國政府提案表示質疑，認為模仿發動機相關先進製造技術的難度，遠超美方有些官員想像，「他們與中方已合作多年，如果中方想仿製，早就開始做了，何必要等到現在？」

假如報導屬實，耿爽表示，「似乎美國企業界的一些人士，比美國政府一些官員更懂常識、明事理。美國這些官員對科學技術無知，對市場原則藐視，對中國發展恐慌，這是美方以政治手段破壞中美商業合作，對中國進行無理打壓的又一例證。」

▲美國政府考慮阻止通用電氣公司為中國商飛C919客機提供發動機。（圖／翻攝　商飛官網）

▲美國政府考慮拒為中國商飛C919客機提供發動機，耿爽回應敦促中美正常商業合作，少一些無理攪局。（圖／翻攝　新華網）

耿爽說，美方採取的作法不僅損害中方企業的合法權益，從長遠看也不符合美國企業自身利益，將嚴重干擾兩國和全球正常的科技交流和經貿合作。

根據路透社16日的報導也指出，美國針對飛機零部件的銷售實施新限制，針對中美兩國圍繞貿易和技術展開的新戰爭。如果美國執意禁止飛機引擎出口，中方也有報復手段，舉例美國波音生產的飛機有1/4都賣給中國，這些訂單如轉單給空巴公司，將讓波音陷入難以處理的空前危機。

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