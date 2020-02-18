貿易戰再軟化　中國支持「商業化採購」美產品、排除企業關稅

▲新冠肺炎疫情期間，中美貿易戰持續降溫。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，但中美關稅戰隨第一階段貿易協議生效後逐步降溫。據國務院今（18日）最新公告表示，自2020年3月2日起，國務院關稅稅則委員會展開對美加徵關稅商品市場化採購排除工作，並支持企業基於商業考慮，從美國進口商品。

公告表示，經國務院批准，自2020年3月2日起，國務院關稅稅則委員會接受相關中國境內企業申請，在對有關申請逐一進行審核的基礎上，對相關企業符合條件、按市場化和商業化原則自美採購的進口商品，在一定期限內不再加徵我對美301措施反制關稅。

▲今年初，川普與劉鶴在白宮東廳進行貿易協議簽署儀式。（圖／翻攝自The White House ）

公告補充，對於擬簽訂從美國採購併進口相關商品合約的中國境內企業，均可作為申請主體，根據已公佈的可申請排除商品清單及自身需求，透過系統提交申請。

據了解，中美貿易戰自2018年開打以來，雙方不斷互相加徵關稅、祭出反制措施。如2019年8月15日，美國政府宣布，對自華進口的約3000億美元商品加徵10%關稅，分兩批自2019年9月1日、 12月15日起實施；中方為反制美301措施所加徵的關稅，也提出對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關稅，同樣分兩階段實施。

接著在中美持續透過官員互訪，進行十餘輪高級別經貿磋商後，雙方於1月中旬正式簽署第一階段貿易協議，中方也陸續進行「反制美301所加徵關稅」的排除措施。

在本次排除工作前，中方於2月6日宣布，將原750億美元規模自美國進口商品關稅減半，14日起生效，送上中美貿易協議簽署後的第一份大禮，作為先前美國調降1200億美元中國進口商品關稅的回應。

▼中美貿易經過多輪磋商談判。（圖／路透）