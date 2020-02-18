　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

踩雪「腳滑」摔進冰湖　晨跑哥即刻救援9分鐘影片曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

美國芝加哥一名男子15日清晨外出閒晃，沒想到卻在行經密西根湖（Lake Michigan）湖畔時突然腳滑，整個人摔進冰冷的湖裡，幸好不久之後有一名出來晨運的男子跑步經過，趕忙報警前來救援。芝加哥警方在臉書公布這段9分28秒的驚險影片，掀起網友熱議，大讚晨運哥的熱心救了墜湖男一命。

影片中，只見一名黑衣男子搖搖晃晃地走在湖畔邊，下一秒卻突然整個人跌落階梯，掙扎了幾秒鐘隨即爬起來，繼續踩雪往前走，而且越走越靠近尚未結冰的湖面，接著就消失在鏡頭之外。

入冬最冷時腳滑摔進冰湖，熱心晨跑哥即刻救援。（圖／翻攝自Facebook／Chicago Police Department）

▲警方與消防員合力將墜湖的男子救起。（圖／翻攝自Facebook／Chicago Police Department）

此時，一名沿著湖岸跑步的男子路過，發現有人在這樣寒冷的天氣裡墜湖，無奈身上也沒有可以報警的東西，急忙停下來站在路邊揮手，希望有路過的好心駕駛可以幫忙，但揮了老半天的手都沒有人注意到，他只好翻過圍牆，冒險衝過車來車往的大馬路，跑到對面大街求救。

芝加哥警方表示，接獲通報之後立即與消防局人員一同前往救援，最後成功救起墜湖男子，「他真的要好好感謝這位晨跑哥」，因為事發當天是當地今年最冷的一天，整天氣溫幾乎都在攝氏0度以下，要是再晚一點才發現，他恐怕就沒命了。

ET快訊
屏東育幼院遭「清晨攻堅抓院童」！慘被查封半年後真相曝光：得罪
感染規模SARS的10倍起跳！抗煞專家「3預言」全成真...
口罩禁出口！媽連2夜趕工「縫口罩套」給旅英女兒　一通電話卻不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO反對減少乘船活動：別過度反應　「目標是遏阻病毒非防堵人民」

不斷更新／鑽石公主號明解除隔離陸續下船　WHO：中國外還未大流行

「冠狀病毒無污染國家」　北韓強調淨土：0確診！

鑽石公主號病例暴增「成海上小武漢」　各國撤僑進度一覽

美國包機撤僑鑽石公主號　她崩潰哭「回去還要隔離14天」遭罵爆

新冠肺炎沒在怕！日岡山辦裸祭　「10000丁字褲男」搶20cm棒棒…潮溼感畫面曝光

獨家追蹤／鑽石公主號「訊息混亂」　有人被敲兩次門要求檢測

中國駐澳大使要求「鬆綁旅遊禁令」：澳洲穩定維持15例

踩雪「腳滑」摔進冰湖　晨跑哥即刻救援9分鐘影片曝光

獨／2國人未完成篩檢 駐日代表處：鑽石公主號包機延後

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

不斷更新／鑽石公主號明解除隔離陸續下船　WHO：中國外還未大流行

「冠狀病毒無污染國家」　北韓強調淨土：0確診！

鑽石公主號病例暴增「成海上小武漢」　各國撤僑進度一覽

美國包機撤僑鑽石公主號　她崩潰哭「回去還要隔離14天」遭罵爆

新冠肺炎沒在怕！日岡山辦裸祭　「10000丁字褲男」搶20cm棒棒…潮溼感畫面曝光

獨家追蹤／鑽石公主號「訊息混亂」　有人被敲兩次門要求檢測

中國駐澳大使要求「鬆綁旅遊禁令」：澳洲穩定維持15例

踩雪「腳滑」摔進冰湖　晨跑哥即刻救援9分鐘影片曝光

獨／2國人未完成篩檢 駐日代表處：鑽石公主號包機延後

南韓憂心社區感染　連續3病例「無旅遊、接觸史」感染途徑追查中

脫妝別都怪出油！原來都是因為做錯「3件事」

被列疑似肺炎住彰化負壓隔離房　國家地理雜誌攝影曝：這裡像有管家的飯店

石知田首次當男一挑戰奇幻劇　導演讚演技：很有感染力

安格斯12星座一周運勢2/17-2/23　金牛小心得罪主管、天蠍3C用品狀況多

別用酒精清潔手機！　小心傷害保護膜塗層

住家附近只有一間藥局！宜蘭老人嘆「不如搬回台北」…網揭：市區更容易中標

退休官員耍大牌、拒隔離　「病毒自走砲」社區居民心驚

地方爸媽不洗手！醫餐廳外待30分鐘…見「邪教儀式」驚：OO後也不用再洗澡

iPhone省電大補帖！16招讓電池續航時間更長　最後一點超重要

蘇貞昌拜會時代力量　陳椒華送口罩要他「沒徵兆也要防範」

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

國際熱門新聞

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

鑽石公主號在失控　遊客請願書：讓我們下船！

喀麥隆應與區屠村血案　至少22死

女大生遭性侵殺害案定讞！4惡徒3月3日絞死

日公布新標準「發燒37.5度4天」再就醫

金正恩登白頭山　路透：馬從俄羅斯進口

即／愛知縣60多歲男確診新冠　日本確診520例

WHO反對減少乘船活動：別過度反應

俄女躲隔離溜出醫院　爽曝逃跑計畫　

共同社10人被新冠肺炎確診運將載過

搭機前接通知「不飛了」！台人困湖北：吃白麵過活

更新／鑽石公主號再增99例

更多熱門

相關新聞

不能飛的鴿子vs.不能走的小狗　譜戀曲

不能飛的鴿子vs.不能走的小狗　譜戀曲

一隻鴿子和一隻狗，一個在天上飛，一個在地上跑，原本不會有交集的兩個生命，卻因為障礙而彼此相依。位於美國紐約的米亞基金會（The Mia Foundation）是一個動物救援組織，在今年1月時接收了一隻名叫「倫迪」（Lundy）的小狗。

鑽石公主號船員　乘客下船再隔離2周

鑽石公主號船員　乘客下船再隔離2周

驚見水蛇「集體交配」　緊急封鎖公園

驚見水蛇「集體交配」　緊急封鎖公園

加國議員為台嗆ICAO是被中共接管嗎

加國議員為台嗆ICAO是被中共接管嗎

瑞銀曝美降息時間點！最快落在4月

瑞銀曝美降息時間點！最快落在4月

關鍵字：

美國芝加哥北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

離婚梁靜茹2個月…前夫調情納豆前女友！

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面