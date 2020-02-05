Volvo倒退嚕A到別人車尾…駕駛裝沒事落跑！他PO網譙：交車才10天

記者徐愷昕／台南報導

台南黃姓車主1月31日將愛車停在台南一地下停車場，不幸遭價值近200萬的白色Volvo休旅車倒車時撞上，當下2台車瞬間震動，但怎料休旅車車主卻完全沒下車察看，直接開車閃人。黃男事後花了6個多小時調閱監視器才找到肇事者，他氣憤表示，意外事故難免會發生，但既然發生了，就應該負起責任妥善處理，目前他已至警局報案。

▲白色休旅車倒車撞到別人車尾，竟裝沒事落跑，全程被監視器拍下。（圖／東森新聞）

監視器畫面中可見一台Volvo XC60白色休旅車在停車場緩緩倒車，準備開出車格，沒想到車上駕駛沿路倒退，竟直接撞上後方黑色Toyota Alphard休旅車，這兩台車碰撞時還可以看到非常明顯震動，但休旅車駕駛竟然沒有原地下車查看，在原地倒車喬完角度後直接走人。

▲▼白色Volvo休旅車倒車時撞到別人車尾，竟裝沒事落跑。（圖／翻攝爆料公社）

黃姓男子牽車時發現自己愛車受損，氣憤將監視器畫面PO網，表示自己1月22日才領牌，交車不到10天就無辜被撞，又因停車場不屬道路用地，害得他還得花6個多小時調監視器畫面抓肇事者，隨後更直言，「你的XC60也是今年剛領牌，近200萬的進口新車，今天發生的事你我立場對調，請問你做何感想？」認為肇事駕駛應該將心比心。

不少網友看完監視器畫面紛紛於底下留言，「這麼新的車雷達環景都有，還能這樣撞？」、「這XC60環景跟倒車雷達警示都是標配，還能開到撞到也是厲害」，認為現在就算車子附有高科技配備，駕駛技術仍是關鍵，又因剛好白色休旅車車牌數字為2626，讓不少網友開始以諧音大作文章。

黃男最後無奈坦言，「意外事故在所難免，既然發生了，負起責任妥善處理就好」，認為肇事駕駛案發後選擇逃逸的行為實在不可取，「倘若我今天停在沒有監視器的地方，不就要自認倒楣」，同時再次強調，自己在意的不是維修費用，是肇事駕駛不負責任的態度令人髮指。

▲▼愛車遭撞的黃男花6小時調閱監視器畫面後，決定到警處理。（圖／翻攝爆料公社）

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