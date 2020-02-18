流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒失去意識「就醫當天死亡」

▲流感疫情。（圖／記者陳俊宏攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內流感疫情仍在流行期，疾病管制署今（18）日公布國內上週確認15例流感重症死亡個案，其中一名北部30歲女性，沒有潛在疾病，1月上旬出現發燒虛弱無力，當時沒有就醫，兩天後家人發現他起身突然昏倒、失去意識，且沒有呼吸心跳，被緊急送醫急救一度恢復心跳，也用上葉克膜，但檢查發現腦部嚴重缺氧、器官衰竭，送醫當天就不幸過世。

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疾管署監測資料顯示，上週(2月9日至2月15日)門急診類流感就診達60,704人次，較前一週下降27.6%；急診類流感就診病例百分比為12.1%；社區流行病毒以A型H1N1為主，最近一週佔58.8%，另B型流感佔比持續上升。

▲防疫醫師林詠青說明台灣流感疫情。（圖／記者呂佳賢攝）

▲疾管署說明國際流感疫情。（圖／記者呂佳賢攝）

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週與流感相關死亡有15例，年齡30歲到87歲；其中有14例有慢性疾病，發病時間都是1月為主，發病到死亡平均5天，併發肺炎為主，感染A型流感。

本季(108年10月起迄109年2月17日)流感併發重症病例累計950例，年齡層以65歲以上為主(43%)，其次為50至64歲(32%)；98%病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史；流感重症死亡病例累計90例，99%病例未接種本季流感疫苗。

疾病管制署表示，國內流感疫情雖持續下降，但仍處流行期。近期寒流來襲各地氣溫偏低，且下週各級學校陸續開學，提醒民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，及落實生病在家休息，避免流感病毒傳播。

▲疾管署說明流感病毒監視。（圖／記者呂佳賢攝）