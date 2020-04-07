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家長注意！腸病毒疫情4月逐步升溫「今年已有5重症」

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▲防疫醫師林詠青說明台灣流感疫情。（圖／記者林敬旻攝）

▲防疫醫師林詠青，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情舉國關注，不過疾病管制署今（7）日提醒，國內每年腸病毒疫情大多從4月開始升溫，近期腸病毒併發重症通報病例也有增加。防疫醫師提醒，防範腸病毒和新冠肺炎一樣，要注意手部衛生、勤洗手，此外當孩子出現腸病毒疑似病徵如手足口病要特別注意，別因為擔心新冠肺炎而忽略常見的腸病毒。

疾病管制署監測顯示，國內腸病毒疫情雖處於低點，但近期腸病毒併發重症通報個案略增。另觀察最近國內社區腸病毒檢出以克沙奇A群為多，惟仍有腸病毒71型活動；統計今年已經累計有5例腸病毒重症確定病例，都是感染腸病毒71型。

請繼續往下閱讀...

疾管署防疫醫師林詠青表示，國內腸病毒疫情多在4月份開始增加，提醒家長除了新冠肺炎也要多留心孩子有無腸病毒病徵。由於腸病毒容易在人口密集且互動密切的場所傳播，無論成人、小孩都有感染風險，提醒民眾應保持警覺，確實做好手部衛生與環境消毒；家中幼兒如感染腸病毒，應避免與其他幼兒接觸，避免交叉感染。

此外，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，一旦有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

另提醒，腸病毒在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一週內傳染力最高，此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，避免傳染。

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