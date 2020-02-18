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開學防疫4大關鍵！座位間距1.8米　「教室開窗通風」避免像郵輪

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▲▼ 台大公共衛生學院今（2/18）日召開記者會，由詹長權院長主持，邀請陳佳堃副教授、蘇大成教授共同針對「校園防疫」提出防疫措施建議。（圖／記者林育綾攝）

▲針對開學後校園防疫措施，台大公衛學院專家提出建議。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情影響全台延後開學，而高中職以下學校(2/25)以及大專院校(3/2)將先後開學，台大公共衛生學院今(18)日針對校園防疫措施提出建議，包括座位間距可拉開至1.8米、分散下課時間、減少接觸活動，以及6個重要洗手時機、校園清潔及垃圾桶加蓋，另外也建議教室打開門窗通風，若使用空調也要有換氣系統，以免像郵輪一樣密閉讓病毒及污染物分佈。

台大公共衛生學院今（18）日召開記者會，由詹長權院長主持，邀請陳佳堃副教授、蘇大成教授共同針對「校園防疫」提出建議：

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一、可疑及確認生病的師生管理

可疑及確認生病的師生不能到校上課，詹長權院長提到目前在防疫高度警戒期間，每個人對個人的健康都有高度責任，「健康絕對是第一」，只要有疑慮就不要去，當然不要刻意製造恐慌，但是對健康的責任絕對大於上課和上班的責任，以免到時候害得更多人不能上課或上班。

▲▼宜蘭中小學校園環境清潔、整備防疫物資。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲可疑及確認生病的師生不能到校上課。（示意圖／記者游芳男翻攝）

二、「加長社會距離」減少互動及接觸

建議「加長社會距離」，例如教室的座位拉開距離，以最低1.8公尺為原則，減少密切接觸的可能。詹長權說，如今小學大多是20人左右的小班制，執行起來較容易；但高中大多還是一班有40人左右，執行上可能比較困難。

此外他也建議「下課時間分散」，例如分批2至3群、間隔5至10分鐘左右，分散下課時間；還有減少需要身體碰撞及接觸的活動，例如體育課可將籃球與足球改為田徑，都是有效減少互動及加長社會距離的方法。

而台大公衛學院環境與職業健康科學研究所陳佳堃副教授也說，非萬不得已，最好能避免在大型禮堂內舉辦活動，也避免大型集會，盡量以戶外空間為主。

三、教室清潔及衛生管理

校園環境有幾個地方需要時常保持清潔，包括：門把、桌面、窗戶、廁所、個人手機、鍵盤，這幾處常常擦拭及用酒精消毒都有效。而像會議室等空間結束使用後，務必清潔及消毒，沒清潔之前不能再次使用。

另外詹長權建議學生們「不要共食和一起喝飲料」，很多學生之間會互相分享食物，湯匙挖來挖去，這些習慣要避免。還有不要徒手觸碰食物，例如麵包盡量以有包裝為主，避免徒手吃東西。在校也不要共用盤子、筷子，最好每人都帶自己專有的餐具使用，而用過的餐具也要馬上洗，不要帶回家才洗，保持它的乾淨。

手部衛生方面有「6個重要的洗手時機」包括：出門前、下車後、進校門後、進教室前、吃東西前、上廁所後。

他也提醒，打噴嚏、咳嗽的禮節要注意，以衛生紙遮蓋，之後丟到「有蓋的垃圾桶」裡，同時也建議「學校的垃圾桶要加蓋」，且至少每天清理2次。

▲▼ 台大公共衛生學院今（2/18）日召開記者會，由詹長權院長主持，邀請陳佳堃副教授、蘇大成教授共同針對「校園防疫」提出防疫措施建議。（圖／記者林育綾攝）

▲台大公共衛生學院陳佳堃教授提到，一旦室內出現「悶、熱、有氣味」這3個指標，代表室內環境「不健康」。（圖／記者林育綾攝）

四、教室及室內通風

詹長權說，目前沒有窗戶的教室建議都暫停使用。而台大公共衛生學院環境與職業健康科學研究所副教授陳佳堃，對於室內通風也給予諸多建議，他提到只要是與外界有所阻隔的環境，都稱為室內環境，一旦出現「悶、熱、有氣味」這3個指標，代表室內環境「不健康」，容易導致人體生病，而建議處理的3個動作則是「要有風、溫控、換氣」。

▲▼ 台大公共衛生學院今（2/18）日召開記者會，由詹長權院長主持，邀請陳佳堃副教授、蘇大成教授共同針對「校園防疫」提出防疫措施建議。（圖／記者林育綾攝）

▲若室內缺乏「換氣」，這種環境就像郵輪，很容易讓整樓層病毒蔓延。（圖／記者林育綾攝）

陳佳堃說，目前常見的教室，除了某些窗型冷氣有換氣開關外，大部分的冷氣是室內循環系統，沒有換氣，十分危險。他提到在密閉空間中氣流的移動與污染物的分佈，若室內缺乏「換氣」，這種環境就像郵輪，很容易讓整樓層病毒蔓延，一定要有新鮮的空氣往裡送，才能完成換氣。

▲▼ 台大公共衛生學院今（2/18）日召開記者會，由詹長權院長主持，邀請陳佳堃副教授、蘇大成教授共同針對「校園防疫」提出防疫措施建議。（圖／記者林育綾攝）

▲教室保持開窗通風，自然風條件下，室內外60秒可完成換氣。（圖／記者林育綾攝）

一般來說開窗後，若自然通風的話，60秒室內外可以完成換氣，建議保持開啟。若是開冷氣及空調，也要有換氣系統，有些空調的換氣功能會產生噪音，可能影響上課品質，導致部分師生會關掉，這部分也要注意。

陳佳堃說，3至4月北部仍比較冷，開冷氣機會不多，但是中南部可能有機會，他總結建議：

1、所有人員進入教室前先洗手，並戴上口罩。

2、教室盡量保持門窗開啟，天冷時請20分鐘開啟窗戶1至3分鐘。

3、若是沒有門窗的空間，有換氣系統者，請全程開啟換氣系統。此外非萬不得已，最好能避免在大型禮堂內舉辦活動。

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