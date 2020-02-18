3分之1企業可能「出走」　美商會：近8成在陸缺工

▲中國封城禁令對美商企業嚴重影響，復工後仍沒有足夠的員工來恢復產能。（圖／微博／蜘蛛猴麵包）

記者范姜士航／綜合報導

大陸在上周起陸續恢復工作，上海美國商會(AmCham)在一份民意調查中發現，目前在中國近8成的美國公司，因新冠肺炎(COVID-19)的大爆發影響，至今仍沒有足夠的員工來恢復產能，近5成公司的中國相關供應鏈都已經相繼停擺，預估全球的供應鏈也同步受到影響。

據《路透社》報導，上海美國商會的民意調查中，有78%的企業受訪者表示，因大陸的公共衛生限制而延長了農曆新年的假期，許多工人很難馬上重返工作岡位，目前中國的工廠幾乎沒有足夠的員工來全面恢復生產。這項調查是針對109家在上海、蘇州、南京及長江三角洲，有製造相關業務的公司所進行訪查。

▲美國商會在調查後表示，有企業認為工廠持續無法正常營運，會將業務遷出中國。（圖／翻攝微博 ZAZKE）

該調查有48%的企業受訪者表示，工廠的停工已經影響全球的供應鏈，而且幾乎所有的受訪者都認為，目前的狀況將會在下會月開始產生影響。美國商會主席Ker Gibbs說，目前企業遇到最大的問題是缺乏工人，許多工人受到了旅行限制和隔離的影響，「就算外地的勞工都回來，仍需要接受14天的隔離時間」，所以就算是現在開工，大多數的工廠仍會嚴重缺工，預計對全球供應鏈的嚴重影響才剛剛開始。

自農曆新年以來，大陸多個城市呈現封鎖的狀態，並同時頒布了嚴格的旅遊禁令及檢疫命令，避免病毒的傳播。北京就在14日宣布，全國各地返回北京的人，皆需自行14天的自主隔離，若違反相關規範將會被懲處。進而影響到一些恢復工作的員工，在回到工廠後又需被隔離14天才能復工，這一項措施又再次延遲了恢復正常供應的時間。

美國商會在調查最後表示，在接受調查的公司中，有三分之一計劃若工廠持續無法正常營運，會將業務遷出中國，而近三分之二的企業，預計未來其產品需求仍會低於正常水準，並表示物流問題及尋找替代用品的需求，會是他們未來兩到四周內所面臨的最大挑戰。