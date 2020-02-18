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湖北新冠肺炎「單日確診數驟降」原因曝光　引發病情隱匿疑慮

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（圖／美聯社）

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／美聯社）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎在中國疫情擴散迅速，爆發地湖北省至今出現超過5萬起確診病例。湖北當局13日更改通報標準後，導致12日單日確診人數突破14000人，但事隔不到一週，湖北省16日單日確診人數竟只剩下1900多人，至於為何有如此懸殊的差距？原因曝光，原來是衛健委決定再更改標準，將這項數據排除在外，讓不少人擔憂恐有隱藏病情的疑慮。

據《澎湃新聞》報導，湖北省衛健委對過往的疑似病例展開了排查並對診斷結果進行了更正，新就診患者按照新的診斷分類進行診斷，自13日起將「臨床診斷病例數」納入確診人數中，這也是為何當天公布前一天（12日）單日確診人數時，全省會出現14840例達到單日新高，但其中有13332起臨床診斷病例。

根據數據顯示，13日0－24時，全省新增新冠肺炎病例4823例（含臨床診斷病例3095例）；14日0－24時，全省新增新冠肺炎病例2420例（含臨床診斷病例1138例、核減前一日臨床診斷病例22例）；15日0－24時，全省新增新冠肺炎確診病例1843例（含臨床診斷病例888例）。

中國疾控中心流行病學首席科學家曾光13日受訪時表示，臨床診斷病例代表實驗室尚未確診，還沒有查到核酸檢測陽性，但這些人有很大的機會在社會上傳播病毒，因此盡早將他們隔離入院治療，對社會及患者都有好處，所以他認為把「臨床診斷病例數」納入確診人數中是正確的行為，防止一個傳播病毒的漏洞。

但報導中指出，湖北省衛健委16日再度修正通報標準，當天通報前一天確診人數時，各地單日新增臨床診斷病例數量和累計報告確診病例中的臨床診斷病例總數已經沒有再納入計算了。

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