過完年帶病上班！他9天後確診「病毒擴散全公司淪陷」…有同事已被感染

▲民眾紛紛戴上口罩。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市16日就疫情防控工作召開記者會，會上通報一則確診案例。北京一位男子正月初六（1月30日）回京，初七立刻（31日）上班，不料隨後被確診為新型冠狀肺炎。目前，該公司全被隔離，包括幾十個員工，其中一位同事目前已被感染。

據《中國新聞網》報導，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，北京一市民過年自駕和一家人回老家過年，期間聚餐多次，雖然個別親戚當時有感冒的症狀，但他們都沒有在意，在聚餐的時候也沒有戴口罩，大年初六開車回到北京。

初七該患者正常上班，結果剛過完正月十五（2月8日），聽說老家的一個聚會時的一個親戚被確診了，這才想起來自己近期也有一些感冒的症狀，到醫院一檢查果然被確診了。

可是，該患者回京後，沒有居家隔離觀察14天，導致上班的時候和整個公司幾十個人都密切接觸。所以，整個公司員工目前已經被隔離了。

▲新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

此外，這名患者期間在公司員工餐廳吃飯的時候，和一起排隊的同事說過話。因為倆人都沒有戴口罩，不久之後，該同事核酸檢測也為陽性。

北京2月14日曾發出通知要求，從即日起，所有返京人員到京後，均應居家或集中觀察14天，拒絕接受居家觀察、集中觀察等防控措施的，依法追究責任。