期待挖掘下一個「阿妹」　台東縣府找王宏恩當導師培育樂舞人

▲ 台東縣長饒慶鈴希望能夠有更多的張惠妹等音樂及舞蹈明日之星，特邀王宏恩擔任導師。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

由台東縣政府辦理「風起原舞 樂動台東」即將啟動，為量身打造台東音樂及舞蹈明日之星，2020年特別引進業界導師培育制度，邀請台東子弟王宏恩等歌舞導師，著重專業養成與展演媒合。不同以往發放競賽獎金形式，本年度除建立原住民族表演藝術人才資料庫，提供族人展現樂舞才華平台，媒合展演舞台並持續創造表演機會，饒慶鈴縣長希望能夠有更多的張惠妹等音樂及舞蹈明日之星。

縣長饒慶鈴表示，「風起原舞 樂動台東」將邁入第4屆，不同於前幾屆發放競賽獎金形式，今年非常特別，重金禮聘4位在市場及表演藝術界具有指標性、獨霸一方的大明星擔任培育導師，希望透過專業養成與展演媒合，以及成果展演，並到外縣市巡迴比「舞」，讓台東成為全台原住民族文化推廣的基地，發展蓬勃的原民樂舞產業，期望能培養出更多的紀曉君、張惠妹、王宏恩和布拉瑞揚。

原民處長方銘總強調，今年活動改變不同於以往發放比賽獎金模式，歌手/樂團組的專業導師包括多次奪得金曲獎的王宏恩，和最近以族語歌曲席捲主流音樂市場的阿爆，舞蹈組導師則由巨星周杰倫、溫嵐的編舞林群哲，以及在國際發光的「Tai身體劇場」編舞家兼舞者朱克遠擔任，分別為團隊量身打造升級計畫，計畫也將持續媒合並擴展樂舞團隊的演出機會，展現台東原住民族樂舞豐厚實力。

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