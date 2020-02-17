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雲嘉南徵才高薪上看60K　實體、網路雙向防疫

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▲徵才職缺同步刊登台灣就業通網站，雲嘉南分署長劉邦棟歡迎求職者多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲徵才職缺同步刊登台灣就業通網站，雲嘉南分署長劉邦棟歡迎求職者多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆年後是轉職的高峰期，今年因應冠新肺炎（武漢肺炎）疫情，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署徵才服務不中斷，但在實體徵才活動，加強各項防疫措施，網路上也同步可以投履歷，2月下旬將在雲嘉南區辦理12場徵才釋出逾2200個職缺，其中有工程師職缺上看60K。

▲徵才職缺同步刊登台灣就業通網站，雲嘉南分署長劉邦棟歡迎求職者多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，配合中央各項防疫政策及求職求才需求，年後實體徵才活動以小型或單一徵才為主，除了每場為求職者量測體溫、手部消毒外，在雇主面談區、民眾填寫區及座位空間的安排上都拉大間距，在網路平台上，每場的詳細職缺也同步刊登在台灣就業通網站，求職者在家也能投履歷。

▲徵才職缺同步刊登台灣就業通網站，雲嘉南分署長劉邦棟歡迎求職者多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這波徵才中，「台南區｣8場徵才約1900個職缺，其中興南汽車客運徵司機薪水36K至50K；「嘉義區｣3場徵才約230個職缺，包括大瓏企業徵設備工程師、塑膠模具工程師等薪水34K至60K；「雲林區｣1場徵才約90個職缺，為宇榮高爾夫科技在斗六蓋新廠的大舉徵才，其中財會課長主管缺薪水36K至50K。

詳細徵才訊息可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六、虎尾就業中心，或上雲嘉南分署官網（https://s.yam.com/6ydcN)及台灣就業通網站(https://s.yam.com/V6vrf)查詢。

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