平台商家倒閉潮！　「天貓免去6個月年費、京東補貼2億」

▲ 2019天貓雙11總成交額2684億元！如今要回饋給一起打拚台商家。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發後，嚴重衝擊大陸內需市場。兩大電商平台阿里巴巴天貓、京東分別祭出優惠措施，搶救平台上的商家。天貓宣布2020年7月1日前入駐的天貓國際商家，免去2020年上半年的服務年費，京東針對25萬個平台商家，給出2億元補貼(單位人民幣，同下)，換算大約8億多台幣，搶救下滑的電商經濟。

2019年天貓雙11總成交額2684億元，如今要回饋給平台商家，大陸10日復工當天，阿里巴巴集團發佈《告商家書》，推出6大方面20項特殊措施，扶助中小企業發展。其中，海外商家六項優惠措施，減免平台商家經營費用、降低物流成本，調低自動結算門檻、減免代運營服務費、提供低息貸款以及優化交易規則，幫助海外商家紓困。

▲ 天貓針對海外商家，有六項優惠措施，幫助平台商家度過疫情危機。（圖／記者蔡紹堅攝）

為了降低企業經營成本，天貓國際表示，「所有2020年7月1日前入駐的天貓國際商家，免去2020年上半年的服務年費，所有天貓國際商家免費使用網店裝修工具旺鋪智慧版。」節省物流成本方面，天貓國際將免除商家在菜鳥保稅倉和海外備貨（GFC）倉2月份的全部倉儲費，給予商家滯港補貼、海外倉訂單運費補貼，開通緊急補貨服務。即日起至2月21日期間，商家可以通過支付寶開通的視窗，申請降低自動結算門檻，紓困現金流。

天貓也透過螞蟻金服為商家提供低息貸款，即日起至2020年3月31日，商家貸款利率在原先基礎上下降1%。天貓國際的21家服務商為2月12日-3月31日期間新接洽並達成合作的商家，免收3個月代運營服務費，協助海外商家快速銜接大陸市場。

▲搶救平台商家，京東宣布超優惠措施，補貼2億人民幣。（圖／京東提供）

為了幫助商家渡過難關，京東宣布，「針對25萬平台商家推出了11項補貼支持措施，對京東物流入倉商家進行重點補貼。」前後祭出高達2億補貼措施，相當於8億多台幣，涵蓋費用減免、金融和物流支援、流量支援、技術支援、健康保障等。京東表示，「湖北商家特例減免1個月平台使用費、提供最高30萬元的保險保障金、提供一個月免費運營服務等。」

▲防疫作戰，京東召聘線上客服，鎖定自我隔離在家無法工作民眾。（圖／京東提供）

疫情期間，京東客服預計在2月份，招收上千名兼職客服，鎖定自行隔離在家，無法正常工作的人，透過網路教學的簡單培訓，在家兼職客服賺錢。目前京東已經提供超過35000人的就業崗位，回穩被衝擊的電商市場。