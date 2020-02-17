IDC預測：2023年中國10%城市開始使用數位貨幣





▲IDC預測，中國將加大對區塊鏈領域的投入，其中很多應用都會改變我們生活的現狀。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨行動支付的普及基礎、未來區塊鏈服務投入擴大，國際調查機構IDC日前發布報告稱，到2023年，預計中國將有10%的城市，開始使用基於區塊鏈的數位貨幣，以促進經濟穩定性和電子商務發展。

據該《IDC FutureScape：2020全球區塊鏈市場預測——中國啟示》報告內容，對於未來五年中國的區塊鏈市場進行預測，涵蓋宏觀環境、市場熱點、用戶需求、產品和技術趨勢等。





▲中國可能有部分城市開始廣泛使用數位貨幣。（圖／視覺中國CFP）

報告預測，到2023年，中國企業將在區塊鏈服務（諮詢、實施、維護、支持等）上投入27億美元；在數位貨幣方面，IDC預計，到2023年，中國10%的城市將開始使用基於區塊鏈的數位貨幣，以促進經濟穩定性和電子商務發展。

IDC還預測中國區塊鏈市場可能的十大發展趨勢，包括在跨境支付上，到2023年，中國40%的一線金融機構將使用區塊鍊網絡處理點對點的跨境支付；未來，基於區塊鏈的電子投票方案、專業服務認證和付款，也被運用在法律訴訟、醫療保健服務等領域。

報告還稱，到2022年，中國5%的成人將註冊基於區塊鏈的自主身份證，用戶尋求擁有並控制自身的數字身份，這將創造一個由5000萬人構成的市場；2023年，中國20%的數字版權將在由分銷商和內容創作者管理的區塊鏈上進行處理，提高代理信任和透明度，以防止盜版和非法P to P共享。