凱米農損超過11億元！屏東占32%　香蕉損失2.3億元最慘

▲凱米颱風造成11億元農損。圖為花蓮受損狀況（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者許敏溶／台北報導

凱米颱風重創台灣農業。根據農業部最新統計，農業產物及民間設施估計損失超過11億，其中屏東縣損失3.5億元（占32%）最多，單一農產則以香蕉損失2.38億元最多。農業部表示，已主動公告部分縣市農產業全品項現金救助及低利貸款，天災貸款免息半年，將由農業部補貼，將以「認定從寬、流程從簡」原則，加速各項行政作業程序，全力協助農漁民復耕復建。

凱米颱風挾帶狂風暴雨重創台灣農業。根據農業部農糧署彙整各縣市最新資料，直到昨（26日）17時為止，農業產物及民間設施估計損失計11億887萬元，以屏東縣損失3億5467萬元（占32%）、雲林縣損失1億9357萬元（占17%）、嘉義縣損失1億5904萬元（占14%）、高雄市損失1億23萬元（占9%）及台中市損失7664萬元（占7%）較為嚴重。

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在農產損失，農業部表示，損失金額達10億2866萬元，農作物被害面積1萬4147公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積2835公頃，損害程度26％，換算無收穫面積735公頃，損失金額2億3885萬元，其次為梨、番石榴、木瓜及柿等。

農業部指出，昨天已經主動公告部分縣市農產業全品項現金救助及低利貸款，同時為減輕受災農漁民負擔，農業天然災害低利貸款（天災貸款）免息半年，將由農業部補貼，另針對已達理賠標準的農業保險品項，協助加速理賠款撥付，將以「認定從寬、流程從簡」原則，加速各項行政作業程序，全力協助農漁民復耕復建。

農業部進一步說明，經過專家會議認定，已公告彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣及北花蓮（壽豐鄉、花蓮市、吉安鄉、新城鄉、秀林鄉）等區域的農產業全品項，以及台中市的青蔥、西瓜、苦瓜、梨、芋、胡麻、塑膠布溫網室、水平棚架網室；宜蘭縣的青蔥、西瓜、番石榴等，可辦理農業天然災害現金救助與低利貸款。

為減輕受災農漁民負擔，協助加速災後復耕，農業部表示，將提供農業天災貸款半年免息措施，免息期間自113年8月1日起至114年1月底止，新舊貸款均免息，舊貸免申請，新貸核准後即適用，且於半年免息期間，均免收保證手續費。

農業部提醒，為簡化勘查方式，針對符合農業部公告災損天氣參數品項，倘查證其客觀條件可認定有耕作事實者，依規定即可免現勘；另針對尚未納入災損天氣參數品項，農業部此次也針對災情嚴重，經直轄市、縣（市）政府認定，並報農業部核定者，得免現勘。農業部呼籲，農民可透過「農產業天然災害現地照相APP」拍攝田區災損照片，作為客觀種植佐證文件，得免除勘查程序，使農民能早日領取救助金度過難關。

▲凱米颱風造成農損11億元，農作物以香蕉最慘。（圖／農業部提供）