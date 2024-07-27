高虹安遭判刑「2026前哨戰開打？」鄭正鈐表態：做好為市民打拚準備

▲新竹市長高虹安涉貪案一審判有罪，內政部宣布高虹安停職。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長高虹安被依貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑7年4月，並立即停職，事件不僅重創高虹安的政治前途，也連帶影響2026年新竹市的政治版圖。對此，國民黨新竹市立委鄭正鈐表態，他已做好為新竹市民努力打拚的準備，為新竹市的未來貢獻力量。

鄭正鈐表示，儘管市長遭停職，市政不能僅維持基本運作，他會全力協助市府爭取中央資源的挹注，讓新竹市的各項建設能夠順利進行，同時也強調，無論面對任何困難，他都會堅定不移地為市民爭取最大的利益，確保新竹市在未來的發展道路上更加穩定繁榮。

▲國民黨立委鄭正鈐質詢。（圖／記者湯興漢攝）

鄭正鈐指出，民進黨可能會利用高虹安的案件削弱選民對於民眾黨的信任度，並擴大攻擊藍白陣營，可能會讓選民對藍白合作的候選人產生質疑，並裂解藍白合作的基礎，進而瓦解藍白合作的可能。

至於2026年的新竹市長選舉，鄭正鈐坦言，黨中央對於新竹市的布局一定會有考量與規劃，不過他已做好為新竹市民努力打拚的準備，一定責無旁貸，勇往直前，無論面對任何困難，他都會堅定不移地為市民爭取最大的利益。