豬兒逛大街！3黑絲OL「繩索+掃把」當場逮捕　神勇畫面曝

▲一頭小黑豬離家出走在馬路上閒逛，3位套裝OL和熱心民眾協助捕抓。（圖／中壢警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

有一頭小黑豬逃家在人來人往街道上逛大街，3位妙齡OL和附近民眾則拿來繩索幫忙捕抓，警方獲報到場協助壓制這頭「逃犯」並帶回，結束這場捕豬大戰，因無飼主報案豬隻走失，豬兒暫時交由通保人員帶回處置。

中壢分局青埔派出所於日前18時許接獲報案，指在桃園市中壢區青埔十街附近，有一頭小黑豬在路上亂竄，立即派遣正在巡邏的警員王志宏、郭甫慶及警專實習生曾盟軒前往。

▲警方到場協助壓制，將牠帶回等動保人員處置。（圖／中壢警分局提供）

員警到場時，3位穿著套裝的熱心OL和2位住在附近的民眾，已經拿來掃把、繩索等工具設法抓住這頭黑豬，防止牠再到馬路上亂跑，而員警也擔心這隻活力十足的黑豬掙脫，也為了保護牠的「豬」身安全，便上前接手壓制將這隻約30公斤、約3個月大的黑豬帶回。

在員警抓豬的過程中，一旁民眾還提醒「小心喔！豬會咬人喔！」，也打趣的說「好像在抓通緝犯」，之後因為沒有民眾報案說豬隻走失，便通知動保人員前來帶回安置。中壢分局提醒，民眾豢飼養禽、獸等動物，務必注意舍房及綁繩是否牢固並隨時查看狀況，勿因一時疏忽讓動物逃出。