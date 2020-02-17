湖北兩高官被免　崔天凱：人事調整響應人民呼聲！中國堅持公開透明

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

文／香港01

湖北武漢疫情持續蔓延，引全社會關注。日前，中國駐美大使崔天凱接受採訪，談及湖北兩高官被免原因。崔天凱在美國全國公共廣播電台2月14日播發的採訪中表示，隨着社會發展和經濟增長，如何滿足公共衛生需求、應對像新冠肺炎這樣的傳染性疾病，是國際社會和各國政府面臨的共同挑戰。

崔天凱表示，中國處在防控疫情的最前沿，將不惜一切代價，盡最大努力保護人民福祉、特別是生命安全和身體健康，同時將努力恢復正常的經濟和社會活動，降低疫情的影響。

在談及湖北省兩名高級別官員已被解職，崔天凱表示，「首先，這是一種全新的病毒，一開始人們對它知之甚少，因此需要一個加深對其了解的過程。從識別病毒到掌握其性質及傳播途徑，都需要時間。對任何人來說，了解這一切都需要過程。我們現在所做的一切，包括人事調整等，都是為了一個目標，就是響應人民的呼聲，滿足人民的需要。這是我們當前所做一切的唯一目標。在這樣特殊的情況下，自然要給予能者更多責任，也是重任。」

▲肺炎疫情延燒，北京加強防疫。（圖／達志影像／美聯社）

此外，據中共理論陣地刊物《求是》刊文透露，武漢疫情最早發生於2019年12月，而習近平在講話中稱自己早在2020年1月7日就對疫情防控工作提出要求。1月20日，他對此作專門批示，採取措施，遏制蔓延勢頭。1月22日，他明確要求湖北全面嚴格管控人員外流。1月25日，再研究、部署、動員防控工作，決定成立中央應對疫情工作領導小組。

從事後的發展來看，儘管湖北省於1月23日，實施封城措施，但仍然未達到習近平1月20日的遏制蔓延勢頭的要求，進而導致疫情擴散至全境（31省區市均「失守」），甚至海外多國。而這也是湖北、武漢一把手蔣超良、馬國強被臨陣換將的根源。

崔天凱：中國堅持公開、透明等基本原則

崔天凱指出，中國堅持公開、透明等基本原則，相信公開、透明將使人們更有信心，也能更好了解疫情相關信息，包括風險何在及如何防控等。「我們每天都提供相關數據，就是為了告訴人民我們正竭盡全力抗擊疫情。這麼做也有助於我們消除假消息、破除謠言及摒棄偽科學。」

對於武漢等城市實施嚴格管控措施，崔天凱強調，目的是為了阻止病毒傳播，保護更多的人。雖然付出了高昂的代價，但這麼做是為了全世界的利益。如果不能阻止病毒傳播，其他國家會被殃及，造成國際性危機。

針對一些人就此次疫情發表的所謂中美「脱鈎」言論，崔天凱表示，中美「脱鈎」不應該發生，也不可能發生。中美是世界上最大的兩個經濟體，緊密聯繫且相互依存，兩國經濟和人民都受益於經貿關係的不斷髮展。

此外，中美日前已簽署了第一階段經貿協議，證明雙方都有意願解決問題。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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