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中油觀塘破壞藻礁生態300公頃！環團批環評違法：別讓小英背歷史罪名

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▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟「環評違法內容造假　啟動自然地景審議救小英」記者會 。（圖／記者許展溢攝）

▲搶救大潭藻礁行動聯盟「環評違法內容造假，啟動自然地景審議救小英」記者會 。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

搶救大潭藻礁行動聯盟今（17日）到行政院前痛訴，為了中油觀塘三接案已舉行96次記者會，再提3證據，證明環評違法、政府違背人民承諾，必須再站出來呼籲總統蔡英文別忘了曾經說過要保護藻礁生態，要求指定大潭藻礁為暫定自然地景，立即啟動文資審議程序。

環團說明，觀塘三接去年8月開始在大潭海域施放的大型沉箱進度，由於受到漁民漁權抗爭影響而延後至今年春天。這項在工業港的工程將對大潭藻礁施予300公頃以上粗暴式的破壞，讓這個精華中的精華藻礁面臨崩解命運。時代力量立委陳椒華到場表示，看不到觀塘工業港的鑽井資料，中油應依法提出鑽井資料，觀塘工業港工程及三接工程都應先停工。

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▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟「環評違法內容造假　啟動自然地景審議救小英」記者會 。（圖／記者許展溢攝）

▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟拿出3證據怒批政府違背人民承諾 。（圖／記者許展溢攝）

▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟「環評違法內容造假　啟動自然地景審議救小英」記者會 。（圖／記者許展溢攝）

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政怒拿3證據，包括和蔡英文見過3次面，向她表達對此案看法，很感動的是，當時蔡英文說「如果這個開發案會對藻礁生態系造成影響，也不是我們的選項」。第2是，蔡英文當時同時表示會考慮辦理具有法律效力的「聽證會」，經濟部卻回不用召開，因環保署已召開專家小組審查會議，完全將專家會議跟聽證會搞錯，釀成此大錯。最後是，當時環評曾退回事業目的主管機關，就明顯指出開發會對藻礁等生態造成嚴重危害。

潘忠政和大家一起喊「環評違法、內容造假」和「啟動審議、三階停工」等口號，並說環評許多官派委員強勢的多數碾壓開發案，欺負人民，等於也是欺負蔡英文，因為蔡英文要面臨背負藻礁被破壞300公頃以上歷史罪名，要求「情況急迫」時刻，政府應立即宣布啟動文資審議，才不會陷擁有史上最高選票的小英總統於不義。

▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟「環評違法內容造假　啟動自然地景審議救小英」記者會 。（圖／記者許展溢攝）

▲蘇金勝（右）代表行政院接下環團陳情。（圖／記者許展溢攝）

義務律師陳憲政說，文化資產保存法第 84 條第 1 項：「進入自然地景、自然紀念物指定之審議程序者，為暫定自然地景、暫定自然紀念物」。但至今不管是農委會、海委會或是桃園市政府，沒有一個單位願意承擔責任。行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝代表接下環團陳情表示，會再將意見呈給院長，後續各相關單位會再討論。

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