政院稱「陸配子女」可專案審查入境　陳以信：陳時中說禁止是在哈囉嗎？

▲國民黨不分區立委陳以信。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

針對陸配子女來台受限議題，馬英九前總統辦公室16日質疑與《兒童權利公約施行法》不符。行政院發言人Kolas Yotaka回應，陸委會早已有依個案可專案審查的規定，特殊情節可依專案審查入境。對此，國民黨立委陳以信仍反問，若專案審查機制還有效存在，那陳時中的禁止說是在說哈囉嗎？

馬英九前總統辦公室16日指出，《聯合國兒童權利公約》的重要主張，就是要確保兒童不因國籍、族裔、種族、性別或社會背景的不同，而受歧視待遇。「沒有選擇台灣，就要自己承擔」，這種以身分決定待遇的論調，正是上述公約所要排除的歧視，並嚴肅正告行政院長蘇貞昌，我國已經在2014年把1990年《聯合國兒權利公約》國內法化，制定公布了《兒童權利公約施行法》，這攸關政府是否遵守國際規範與國家法律，「蘇貞昌身為中華民國最高行政首長，必須依法行政，發言更應謹慎。」

針對馬辦的言論，Kolas Yotaka稍早回應，政府於防疫期間仍積極保障兒童、少年權益，只是因應防疫需要，所以暫時未將中國大陸籍配偶子女列在優先撤僑名單，馬辦引用兒童權利公約來類比，是不符合比例原則的批評，也與政府實際做法相去甚遠，且陸委會早已有依個案可專案審查的規定，特殊情節可依專案審查入境，與馬英九引用的兒童權利公約「使兒童與父母分離」情節不相同，

不過，陳以信在臉書發文回擊，行政院稱陸委會專案審查機制還有效存在，「那請問之前陳時中的禁止說是在說哈囉的嗎？」既然行政院說有，那就請家屬依法向陸委會申請專案審查，看看到底Kolas是不是在說哈囉的。

陳以信強調，行政院千萬不要小看《兒童權利公約施行法》所課以政府的法定義務，適用範圍絕不是只是「陸配子女」而已，本國人的「外配子女」，本國小孩的「外籍父母」，都在適用範圍內。如果現在政府不惜違約違法，拒絕採取人道立場，未來鄰近國家疫情要是持續擴大，旅遊禁令一旦擴大到日韓新等其他國家，難道屆時政府還能堅持「日配子女」、「韓配子女」、「新配子女」都不能跟著父母返台嗎？

他呼籲，政府應該未雨綢繆，現在就對陸配外配採取相同立場，日後才能採取一致政策，以免臨時又要自己打嘴巴。