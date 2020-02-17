白牌車司機死亡...桃機運將拼防疫「全面消毒、供客口罩」

▲首例「白牌司機」確診新冠肺炎死亡，專家呼籲運將自保，載客應開車窗保持通風。（圖／翻攝東森新聞）

記者徐愷昕／綜合報導

中央流行疫情指揮中心16日公布台灣新增2例新冠肺炎，2例為兄弟，其中61歲哥哥是中部白牌計程車司機，已經死亡。此消息一出，讓所有司機工作者人心惶惶，其中第一線面對外國入境旅客的桃機排班司機更是恐慌，紛紛配戴口罩、勤噴酒精，甚至提供客人口罩，努力加強防疫以求自保。

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▲▼首例「白牌司機」確診新冠肺炎死亡，運將落實基礎消毒。（圖／翻攝東森新聞）

台灣首例肺炎死亡案例是中部一名白牌計程車司機，他沒有旅遊史，主要客戶是從中港澳回來的民眾，消息一出讓所有計程車司機人心惶惶。不少運將表示，因為疫情生意一落千丈，路邊攔車客人大幅減少，收入至少掉了3至5成，現在又爆出司機染病去世的消息，未來業績恐將雪上加霜。

對此，第一線面對外籍旅客入台的桃機排班司機紛紛提高警覺加強防疫，有桃機司機表示，現在載客都會搖下窗戶盡量讓空氣對流，降低密閉空間傳染的可能性，另外除了戴緊口罩、勤噴酒精，也會提供客人口罩，落實最基礎的消毒工作。

醫師也同意，不論公車或計程車司機都應把窗戶打開確保通風，因司機工作性質很可能第一線面對肺炎患者，但往往不知情，加上病毒潛伏期長或是症狀不明顯，如此一來司機將暴露於危險之中，防疫工作真的要做到滴水不露才能自保。

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