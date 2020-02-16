台灣太緊張or日、星太散漫？他神解各國「4種防疫態度」被推爆：悲哀但中肯

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴散，除了中國以外，目前有72例確診的新加坡和境內53例確診的日本累積人數為前二名。而近日又傳出有日本民眾發燒半個月仍堅持搭電車上班，厚生勞動省也坦言「難以阻止疫情蔓延」，對此，有台灣網友就分析起台、日、星面對疫情各自的態度。

▲新冠肺炎。（圖／路透社）

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網友在PTT八卦版發文，他表示疫情爆發到現在，日本直至15日才向國民宣導要戴口罩防疫，不過也沒有限制口罩出口。他認為新加坡則是「到現在都沒有認真防疫」，讓他搞不清楚究竟是「台灣太大驚小怪，還是其他國家太散漫？」

貼文一出，網友們紛紛表示「台灣有SARS的經驗」、「台灣確實是因為陸客不來逃過一劫」、「新加坡這種能力已經打算放棄治療了吧」、「寧願一開始看得很嚴重，後來發現可以慢慢放鬆；也不要一開始看輕，後來發現事情大條」、「新加坡其實境外防疫也很早，很早就直接禁止中國護照轉機或入境，但國內防疫超廢」。

▲日本安倍政府挨批防疫速度太慢。（圖／達志影像／美聯社）

另外，有一名網友回文，分析世界各國對於新冠肺炎的態度。第一種是「知道實情者」，像是台灣和美國，才採取比較正常的應對措施。他認為新加坡則是屬於「知道實情但放棄抵抗」的態度，「他們知道他們國家特性、完全無法鎖國來抗疫」，所以只能用公衛和醫療體系硬撐。

原PO說，日本則是呈現「完全不知情、醉生夢死」的狀態，因為日本人的特性，讓他們很相信WHO的說法，但是現實中疫情大爆發後，已經陷入「不知道該怎麼辦」的窘境。

最後他提到，包括印尼在內等發展較落後的國家，則是抱持著「大概知情、但我就是窮」的反應，因為平時就沒有發展完善的醫療公衛體系，短期花大錢檢疫可能也無法抵擋疫情衝擊，「不如讓他去。」

▲ 網友分析世界各國4種防疫態度 。（圖／翻攝自PTT）

原PO也認為，看到新加坡確診數如此多，台灣也不應忽視這塊，是時候提升對東南亞國家的旅遊警示了。

網友們看完他的分析，紛紛推爆表示「好像有道理」、「真的是滿精闢的講解」、「有趣的分析」、「就服你這篇」、「日本人都在等人做決策的」、「悲哀但中肯」、「這篇正解」。

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