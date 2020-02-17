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威士特丹號成全球防疫破口　史丹佛教授：船上可能有另外病例

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▲▼停靠柬埔寨的「威士特丹號」（MS Westerdam）郵輪。（圖／路透）

▲停靠柬埔寨的「威士特丹號」（MS Westerdam）郵輪。（圖／路透）

記者范姜士航／綜合報導

嘉年華集團旗下的兩艘郵輪「鑽石公主號」與「威士特丹號」，都受到新冠肺炎（COVID-19）的影響被迫停航，其中停泊在日本的鑽石公主號，已經高達355名確診病患，是僅次於中國最大的感染群體；而威士特丹號則是在柬埔寨政府「確認」無感染案例後陸續返國，但卻在15日被馬來西亞發現有確診病患，讓外界擔憂病毒是否會更進一步的向外擴散。

根據《彭博社》報導，美國、加拿大及其他國家，已經開始進行鑽石公主號上未感染僑民的撤離行動，而載有2200名旅客的威士特丹號，在海上漂流兩周後，最終在柬埔寨停靠並宣布無人感染後陸續返國，但15日該船的一名83歲美國婦女，在前往馬來西亞準備搭乘包機返美時，被宣布是陽性確診，讓馬國政府宣布禁止威士特丹號其他乘客入境，並取消了相關包機。

史丹佛大學傳染病專家史丹利(Stanley Deresinski)教授表示，這名婦女很有可能已經被感染好幾天，她可能會傳染給那些已經開始返家的旅客，這些返家旅客目前可能在潛伏期所以無症狀，但隨時都可能發病，並持續傳染別人。

▲柬埔寨首相洪森（Hun Sen）早上6時左右親自來到施努亞市迎接，郵輪威士特丹號（Westerdam）的乘客。（圖／路透）

▲柬埔寨首相洪森（Hun Sen）早上6時左右親自來到施努亞市迎接，郵輪威士特丹號（Westerdam）的乘客。（圖／路透）

鑽石公主號及威士特丹號的案例，讓大家質疑豪華度假郵輪是否有可能都充滿了病毒，迫使亞洲各國紛紛暫停讓豪華郵輪停靠，同時也衝擊了郵輪公司的收入。紐約霍夫斯特拉大學的運輸地理學教授保羅·羅德里格(Jean-Paul Rodrigue)就表示，郵輪是非常容易引發疾病的傳染，旅客在船上會四處遊走，而他們都是使用同個走廊，所觸摸都是同個把手跟欄杆，你在船上隨便觸摸東西是非常容易的。

香港大學流行病學教授本·考林(Ben Cowling)表示，「我對這名患者的了解不足，無法知道他們是否可能在登機前被感染，他們在船上被感染的可能性更大」，這很可能顯示船上至少還有另外一名病例，即為感染他們的人。史丹利及其他的衛生專家則表示，新冠肺炎不需要長時間的接觸也可能感染，各地的衛生部門應該要嚴密的監控威士特丹號的旅客，並請他們自行隔離，這是防止進一步擴散回國內的唯一方法。

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