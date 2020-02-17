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淪為第二重災區！湖北孝感市17日起「居民嚴禁出家門」…違者關10天

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▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲湖北封城。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散快速，湖北省孝感市成了出武漢市外第二重災區。16日晚，孝感市疫情防控指揮部發佈「17號令」，規定自2月17日零時起，孝感市所有城鎮居民必須足不出戶，嚴禁外出，違反本令的，一律處10日以下治安拘留。

湖北衛健委最新公佈，截至16日為止，全省新增新冠肺炎確診病例1933例，武漢市1690例，新增死亡病例100例。湖北除武漢以外，孝感、鄂州、天門新增病例居前3位，分別為78例、44例、38例。全境70539例病例中，湖北累計報告58182例，武漢市41152例、孝感市3279例、黃岡市2831例、荊州市1501例、鄂州市1274例。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情擴散快速。（圖／路透）

全文如下：

各縣（市、區）、市直「三區」新冠肺炎防控指揮部，市新冠肺炎防控指揮部各成員單位：

為堅決阻斷人員流動，遏制疫情擴散蔓延，根據《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國治安管理處罰法》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《突發公共衛生事件應急條例》等相關法律法規，市新型冠狀病毒肺炎防控指揮部決定：

一、所有城鎮居民，必須足不出戶，嚴禁外出；農村村民，嚴禁在村灣內閒逛、串門、聚集。醫護人員，醫療物資和生產生活保障人員，參與疫情防控人員，因病就醫、因孕、因喪及經縣級指揮部批准離孝人員，允許按指定時段、指定線路臨時出行。違反本令的，一律處10日以下治安拘留。

二、所有車輛（含機車、電動單車、自行車、三輪車）禁止上路行駛。抗疫車輛、公務用車、醫護人員用車、運輸生產生活必需品車輛，救護、消防、搶險、環衛、警車、郵政等特種車輛和持通行證車輛可通行。違反本令的，車輛一律扣留，對當事人處10日治安拘留並處500元罰款；違反道路交通管理的，依法予以記分、吊銷機動車駕駛證。

三、所有非必需的公共場所必須關閉。藥店，定點的超市、酒店、農貿市場按照指揮部要求，定時、定向開放，嚴格控制人流量，做好人員導流、體溫檢測。違反本令的，對經營者處10日以下治安拘留。

四、各鄉鎮（街道）、村（社區）要統籌市縣兩級下沉幹部和鄉鎮（街道）、村（社區）兩級幹部以及村（居）民、志願者、物業企業服務人員，成立糾察隊，不間斷巡查、發現、制止，對違反本令的人員、車輛，移交公安機關處罰。

五、違反本令的，一律納入失信人員名單。對黨員、幹部等公職人員，一律移交紀委監委和組織部門依規依紀予以處理。對執行不嚴、控制不力的單位和村（社區）予以追責。

六、本令自2020年2月17日零時實施。

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