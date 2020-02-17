護理長無防護衣「跪地救發燒昏倒患者」　家屬急哭：我爸有肺炎

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

大陸民眾對抗新冠肺炎（COVID-19），會自製各種創意防護衣，但第一線醫護人員是否擁有足夠的防疫設備，近日因為一段影片曝光再次掀起討論。影片中，只見西安交通大學第一附屬醫院的門診護理長劉金金，為了搶救病患，明知對方可能罹患新冠肺炎，仍在沒有防護衣的情況下跪在地上進行心肺復甦術（CPR）。

這段搶救影片近日在微博等各大網路平台流傳，有網友聲稱，事發時間是11日下午3時許，當天一名發燒到38度的病患被緊急送往西安交通大學第一附屬醫院，沒想到人還沒進醫院就先昏倒，護理長劉金金見狀，立即翻過路邊圍欄，跪在地上全力施行CPR，接著將患者送進急診，她再度前往幫忙採集唾液送驗，卻不允許任何同事靠近一步。

▲劉金金跪在路邊幫昏倒的患者急救。（圖／翻攝自微博／吉視守望都市）

傳聞，患者的女兒當下曾提醒，父親因為肺炎生病多日，可能是感染新冠病毒，加上劉金金在搶救過程中並未穿著防護衣，讓大陸網友掀起是否有防疫漏洞的討論。但大多數人也都很肯定護理長的行為，「讓一個醫護人員見死不救幾乎是不可能的，希望更多人能理解，很多時候是因為真的來不及了，我們輸給時間」、「有她這樣的人在，真的會感到很安心」、「希望第一線醫護人員都能平安健康」。

面對外界正反意見熱議，劉金金接受《梨視頻》採訪時坦言，患者的女兒哭喊著「快救命、救命」，蹲下來一摸發現已經沒有生命跡象，於是立即進行急救，「我有戴口罩、護目鏡，就是正常的防護」，她覺得這是一件很正常的事，因為平時醫護人員根本沒有時間去想自己防護得夠不夠、病人是不是罹患新冠肺炎。