減緩疫情向其他國家擴散　WHO秘書長：中國果斷遏止疫情傳播

▲為防堵新冠肺炎疫情擴散，大陸多省市宣布封城或半封城。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

第56屆慕尼黑安全會議（慕安會）14 日開幕，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）專程與會。他在隔天一場分活動上稱讚中國採取果斷措施遏止疫情傳播，「雖然這樣的措施讓中國做出很大犧牲，卻有效減緩疫情向其他國家擴散。」

《央視新聞》報導，譚德塞是在主辦方安排的一場以疫情為主題的分活動上致詞。除了稱讚中國防疫舉措減緩疫情向其他國家擴散，他還強調，「我已經多次稱讚中國，也還會繼續這麼做，正如我稱讚任何從源頭上，應對疫情爆發從而保護本國人民以及世界人民的國家一樣。」

他指出，應對當前的「COVID-19」疫情，國際社會必須團結起來，而不是污名化。「應對疫情的爆發，國際社會最大的敵人不是新冠病毒本身，而是導致人們對立的污名化。」

▲中國國家主席習近平日前視察防疫工作。（圖／新華社）

譚德塞表示，在對抗疫情的同時，國際社會也需要對抗假訊息和謠言。他認為，假新聞比病毒傳播得更快，也非常危險。為此，世界衛生組織正在與一些搜索引擎和社交媒體公司合作。

除了譚德塞之外，中國外交部長王毅15日在第56屆慕尼黑安全會議上，也以「跨越東西差異、踐行多邊主義」為題發表演講。針對疫情，他強調，「相信在疫情過去之後，中國將會浴火重生，屆時中國的經濟社會發展將在更加健康和可持續的軌道上闊步前行。」