▲ 謝文程先生紀念展，侯友宜：感謝老縣長對當地付出與貢獻。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年3月1日泰山設治70周年，也是出生於泰山的臺北縣長謝文程先生120周年冥誕，頂泰山巖16日特舉辦「前臺北縣第4屆縣長謝文程先生紀念展」，自即日起至2月20日展出為期6天，透過老縣長謝文程先生求學、任教、從政等老舊照片，訴說泰山當地的改變與發展。

新北市長侯友宜出席紀念展揭幕儀式表示，謝文程縣長任內戮力從公，秉持為民謀福祉的精神，樹立良好的從政典範，感謝老縣長對當地的付出與貢獻，讓人深感懷念，也感謝頂泰山巖長期推動公益慈善事業，透過舉辦紀念展，弘揚地方文史傳承。

▲ 謝文程先生紀念展，棄領薪俸的文書圖片。

頂泰山巖董事長林志峰表示，此次紀念展為感念謝文程老縣長造福鄉梓之德，由張仁甫老師策劃蒐集、收藏謝文程縣長的生平事蹟、珍貴照片展出，透過圖像的展示，喚起年長者對謝文程縣長的共同回憶，也讓年輕族群認識這位泰山先賢的畢生貢獻。

策展人新北市泰山文史協會創會理事長張仁甫表示，泰山今日的發展，有賴謝老縣長前瞻規劃及承擔執行，地方設有「文程廣場」、「文程路」，並透過舉辦紀念展緬懷。紀念展展品共164件，由新北市立圖書館、國史館、台灣文獻館、家屬、地方人士協助提供，現場並設有專人進行解說。

▲ 新北市長侯友宜與頂泰山巖董事長林志峰及策展人張仁甫一同參觀此次展覽。

隨後市長與頂泰山巖董事長林志峰及策展人張仁甫一同參觀此次展覽，透過珍貴的圖片及文字介紹瞭解老縣長的一生。其中，棄領薪俸的文書圖片，敘述1946年9月謝文程奉派就任新莊區長後，呈文府表明「竊職奉派為新莊區長，自當竭盡棉薄，為地方服務，關於薪俸待遇，擬請準免受領，用以表示純為地方盡義務之志」，當時梅達夫縣長批示「權准照辦」，並轉呈省政府核備，讓人看到謝文程一心為公的無私奉獻。

民政局長柯慶忠表示，謝文程歷任日治時期新莊街協議會員、新莊鎮長、臺北縣參議員、臺北縣農會理事長、國民大會農會代表、臺北縣議會第1、2、3屆議員及第4屆臺北縣長，任職期間積極推動各項重大建設，包括興建永和堤防、道路柏油鋪設、新海橋引道工程及農地重劃等計畫，是協助地方發展之重要推手。

另外，頂泰山巖也精心準備紀念品，由明志科技大學學生手繪謝縣長、頂泰山巖、明志書院及泰山景點之限量明信片套組500份及展品圖錄500本，歡迎有興趣的民眾前往索取。

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