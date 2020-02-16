▲ 新北市圖貼心服務防疫兼顧，「閱讀便利包」袋著走書本除菌安心讀。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

政府啟動防疫大作戰，新北市立圖書館除完成防疫整備，更特別推出「閱讀便利包」的貼心服務，讓民眾可以直接帶著走，快速借書，防疫的同時，也能閱讀充電。另外，圖書館的自助式書籍除菌機，連內頁都可以消毒除菌，一次可以消毒3本書，只要30秒，讓書本乾乾淨淨，除菌、除塵又芳香。

新北市立圖書館指出，配合武漢肺炎防疫措施，新北市立圖書館目前已全面加強公共區域、電梯、廁所等環境的清潔消毒作業，民眾需量測額溫方能入館，櫃檯處並備有酒精與額溫槍，提供讀者手部消毒及體溫量測管制使用。為方便民眾借書，圖書館也推出「閱讀便利包」快速借書服務，由館員為讀者挑好整袋書籍，推薦讀者借閱，讓民眾可以直接拿了就走，輕鬆將書「袋」回家。

新北市立圖書館表示，防疫閱讀不停歇，武漢肺炎導致人心惶惶，為了便利借書人，圖書館特別透過有趣的書本盲借的方式，直接幫讀者挑好整袋書，成為一袋「閱讀便利包」，讓民眾可以快速借書，也可以透過充滿趣味和神秘感的方式，閱讀更多元的書籍。此外，圖書館的書籍除菌機，讀者只要將書本置入機器內，約30秒鐘，翻頁殺菌、除塵一次到位，就能讓書本乾乾淨淨。

不想出門的民眾，在家也可以借閱書籍。新北市立圖書館10餘萬種免費電子書與電子雜誌，包括語言學習、童書、健康養生、心靈療癒等各類熱門暢銷電子書，均免費提供市民線上閱讀或下載，只要滑鼠輕輕一點，便可以隨時隨地登入全天候服務的「無牆圖書館」，免費閱讀、借閱電子書，還可以隨意放大字體，中小學學生也能夠持續學習，在家閱讀也可以防疫又療癒。

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