搭車別再把朋友當「工具人」！　網提5大禮儀：要自備安全帽

▲女網友表示，讓別人載應該遵守5個基本禮貌。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

搭便車也要注意基本禮貌！一名女網友表示，由於自己沒有車，也沒有任何的駕照，因此，偶爾會麻煩友人順道載一程，但有求於人的時候，她都會自備安全帽、付油錢或幫忙看導航等，以此減輕駕駛的負擔，她也點出5個超重要的乘車禮儀，「既然要麻煩別人，就盡量當一個體貼的乘客吧！」

原PO在「Dcard」指出，自己雖然沒有車也沒有駕照，但有準備一頂安全帽，至少在麻煩別人載時，不用讓對方困擾，尤其現在很多人都把有車的朋友當成工具人，但這個行為其實很不妥，因為有事麻煩他人時，不該將對方的協助作為理所當然，「如果你常常要麻煩別人載，請做好該有的禮貌。」

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▼女網友指出，對方車子需要加油時，可以主動付油錢。（圖／取自免費圖庫pixabay）



她指出，給別人載至少要遵守5個基本禮貌，像是自備安全帽，不要讓別人還得花時間奔波借安全帽，或是在路邊順手牽羊；若是經常麻煩同一名朋友幫忙，也可以主動幫對方付油錢；或在駕駛不認得路時，幫忙滑導航及看路。另外，她也提醒，搭乘汽車也要主動繫安全帶，並且在停車時，下車幫忙查看，別當個沒用的後座或副駕駛。

對於原PO提出的基本禮貌，不少網友深感共鳴，紛紛表示，「真的要有禮貌，不要以為別人給你方便是應該的」、「還有要說謝謝！就算是給再好再熟的朋友載，每次一定都會說」、「還有一點很重要，下車的時候麻煩多回頭看後方來車，如果是汽車，請輕輕關上車門」、「機車下車時，腳也順便收個飛旋踏板會更棒」；不過，也有人認為停車時下車查看這點，應見仁見智，「我停車的時候拜託不要下來看，你看了只會讓我更難停」。