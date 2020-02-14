　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭車別再把朋友當「工具人」！　網提5大禮儀：要自備安全帽

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼搭車禮貌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女網友表示，讓別人載應該遵守5個基本禮貌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭卉寧／綜合報導

搭便車也要注意基本禮貌！一名女網友表示，由於自己沒有車，也沒有任何的駕照，因此，偶爾會麻煩友人順道載一程，但有求於人的時候，她都會自備安全帽、付油錢或幫忙看導航等，以此減輕駕駛的負擔，她也點出5個超重要的乘車禮儀，「既然要麻煩別人，就盡量當一個體貼的乘客吧！」

原PO在「Dcard」指出，自己雖然沒有車也沒有駕照，但有準備一頂安全帽，至少在麻煩別人載時，不用讓對方困擾，尤其現在很多人都把有車的朋友當成工具人，但這個行為其實很不妥，因為有事麻煩他人時，不該將對方的協助作為理所當然，「如果你常常要麻煩別人載，請做好該有的禮貌。」

請繼續往下閱讀...

▼女網友指出，對方車子需要加油時，可以主動付油錢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲▼搭車禮貌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

她指出，給別人載至少要遵守5個基本禮貌，像是自備安全帽，不要讓別人還得花時間奔波借安全帽，或是在路邊順手牽羊；若是經常麻煩同一名朋友幫忙，也可以主動幫對方付油錢；或在駕駛不認得路時，幫忙滑導航及看路。另外，她也提醒，搭乘汽車也要主動繫安全帶，並且在停車時，下車幫忙查看，別當個沒用的後座或副駕駛。

對於原PO提出的基本禮貌，不少網友深感共鳴，紛紛表示，「真的要有禮貌，不要以為別人給你方便是應該的」、「還有要說謝謝！就算是給再好再熟的朋友載，每次一定都會說」、「還有一點很重要，下車的時候麻煩多回頭看後方來車，如果是汽車，請輕輕關上車門」、「機車下車時，腳也順便收個飛旋踏板會更棒」；不過，也有人認為停車時下車查看這點，應見仁見智，「我停車的時候拜託不要下來看，你看了只會讓我更難停」。

ET快訊
好天氣掰！30℃狂降→剩7℃「時間點出爐」
台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰
小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」：去看聯合國公約
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好天氣掰！30℃狂降→剩7℃　鋒面、寒流接力全台轉雨「北台一早就感受到」

快訊／台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰

指揮中心證實：2診所「3醫師」治過確診病患後被隔離

肺炎都是磁場變化？　中華中正黨：聽「少龍」正版的歌才有效

菲律賓撤禁令！長榮暫不調3航班、華航馬尼拉線正常飛行

菲律賓取消對台禁令！「苦主」星宇航空：宿霧航線仍延至7/1開航

減肥藥沛麗婷疑有致癌風險　 食藥署宣布即起暫停使用

衛武營獨家首演！人鳥友誼「療癒系親子劇」　探討氣候變遷+難民議題

代售口罩「有功無賞、打破要賠」　健保藥局藥師好無奈！

口罩購買實名制第2輪開始　社區健保藥局藥師身心俱疲

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

1人940！全台最頂級電影院開箱 頭等艙級躺椅＋專人送餐超享受

撤僑回國「可拒絕檢疫」引眾怒 日本人羨慕台灣防疫的原因！

好天氣掰！30℃狂降→剩7℃　鋒面、寒流接力全台轉雨「北台一早就感受到」

快訊／台女上海返國！違規搭高鐵回高雄　衛生局到家門前堵人開罰

指揮中心證實：2診所「3醫師」治過確診病患後被隔離

肺炎都是磁場變化？　中華中正黨：聽「少龍」正版的歌才有效

菲律賓撤禁令！長榮暫不調3航班、華航馬尼拉線正常飛行

菲律賓取消對台禁令！「苦主」星宇航空：宿霧航線仍延至7/1開航

減肥藥沛麗婷疑有致癌風險　 食藥署宣布即起暫停使用

衛武營獨家首演！人鳥友誼「療癒系親子劇」　探討氣候變遷+難民議題

代售口罩「有功無賞、打破要賠」　健保藥局藥師好無奈！

口罩購買實名制第2輪開始　社區健保藥局藥師身心俱疲

杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

李聖經私服穿搭最愛7單品　黑白灰上身立刻「變白又顯瘦」

簡廷芮逛大賣場超辣！　一轉身甩開風衣「裡面只穿內衣」

情人節晚間甜蜜蜜…住宅突然起火情侶受困！她抓鐵窗呼喊、男友躲廁所待救

日本消防員「搬過病患」就感染　單日8人確診累積259例

幕後／守住社區感染防線　陳其邁推科技防疫：健保卡一插就知出入境紀錄

打不死的蟑螂！　生命力強韌4面相「眼睛下三白」命理專家：毅力比常人堅定

台北OL捷運上腿軟！感冒狂咳「乘客怕爆」被救援　她眼眶秒泛紅

許孟哲新婚2月…牽手辣妻海灘奔跑！　趙孟姿「閃到你白內障」

楊麗音節目效果踩婆婆地雷...走心了！「悠悠吐一句話」氣氛僵爆

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

生活熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

朱立倫批發言失格　陳時中回應

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

日本列「第一級旅遊警示」　網爆退票潮

減肥藥物沛麗婷「致癌風險」暫停使用

急診醫：最近別去這2國旅遊

急診女醫田知學：我所認識的陳時中

春意濃！今明天氣暖熱

50家口罩小廠沒被徵收？　網抖暗黑真相

玩健身環大冒險30分鐘　他後悔：廣告不實

新冠肺炎日本34確診　指揮中心一級旅遊警示

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

「口罩可以戴5天」　2天敵一碰失效

更多熱門

相關新聞

特斯拉北美召回15,000輛Model X

特斯拉北美召回15,000輛Model X

特斯拉日前宣布，將針對北美市場（美國、加拿大）召回近15,000萬輛的市售SUV「Model X」；原因在於原廠發現，在低氣溫條件下，部分Model X恐將出現方向盤轉向機構難以操作的現象，為確保消費者權益以及降低後續事故發生機率，特斯拉也以最快速度於北美市場發起原廠召回。

強制車險電子化　驗車用手機可出示保險證

強制車險電子化　驗車用手機可出示保險證

福斯新Tiguan小改款無偽裝曝光

福斯新Tiguan小改款無偽裝曝光

Hyundai公布新i30 N Line預告照

Hyundai公布新i30 N Line預告照

悲！屏東男騎車買口罩　壓連結車輪下爆頭慘死

悲！屏東男騎車買口罩　壓連結車輪下爆頭慘死

關鍵字：

機車汽車後座副駕駛禮貌

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

畢書盡掰了8年秘戀閃婚！前女友發文吐心情

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

30℃狂降剩7℃　鋒面寒流全台轉雨

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

幕後／菲律賓關鍵3方力量挺台　外交部沉住氣戰到最後一刻

5屁少亂按喇叭惹上「猛惡7球友」　慘被當球打

朱立倫批發言失格　陳時中回應

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

經手病患染新冠肺炎「3基層醫師遭隔離」

蘇貞昌：高中以下開學後由教育部供給口罩

陳喬恩甜蜜慶情人節！嬌羞捧玫瑰「笑到眼睛不見」

居家檢疫失聯　西門町尋獲3港人

更多

最夯影音

更多
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場
曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面