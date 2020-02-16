男病患「醫院內瘋吐口水」！2名醫護無症狀確診…60名醫護隔離中

▲海南一名患者剛治愈就被警方帶走，曾吐口水致2名醫護感染。（圖／翻攝自直播海南）

記者鄭思楠／綜合報導

日前，海南省東方市一位確診男病患在醫院救治期間，竟朝地板瘋吐口水，還刻意隱瞞曾接觸過湖北來當地的人員，致使60名醫護人員和密切接觸者被隔離。目前，已經有2位醫護無症狀確診。該病患日前治愈，馬上被警方逮捕。

據《直播海南》報導，患者張某智（男，新疆烏魯木齊市人，現住東方市八所鎮山海灣社區）。經過東方市公安局偵查查明，他在出現感染症狀後，2020年1月24日、1月27日、1月28日分別在東方市人民醫院、東方醫院就診時，刻意隱瞞密切接觸從湖北到東方市居住的姐姐、姐夫等情況，並多次在輸液時往地上吐口水，與醫護人員發生爭吵。

▲▼警方做逮捕準備。（圖／翻攝自直播海南）

他2020年1月29日乘坐動車（車次C7492）前往海口到海南省人民醫院檢查，後被海南省人民醫院確診感染了新型冠狀病毒肺炎。

目前，張某智導致60多名醫護人員及密切接觸人員封閉隔離觀察、2名醫護人員被確診為無症狀感染，也害八所鎮山海灣整個社區已封閉式管理，行為嚴重干擾破壞了疫情防控工作，同時也危害了社會的公共安全，造成嚴重後果。

目前，他已治癒出院。東方市公安局採取強制措施將他帶回東方市，並監視居住。